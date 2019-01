Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul principal Ane-Marie Vrapciu, un barbat de 61 de ani care transporta un client din Ialomita catre Cilibia, in noaptea de sambata spre duminica, a fost amenintat cu un corp contondent si deposedat de bunurile pe care le avea asupra sa, prin acte…

- Accident rutier in Buzau, zona Hepites. Din primele date un tanar de 27 de ani, care circula pe B-dul Unirii, a surprins si accidentat usor un minor in varsta de 7 ani, care s-a angajat neregulamentar in traversarea strazii, prin loc nepermis. In urma evenimentului a rezultat ranirea usoara a minorului…

- O sala de jocuri din Iași a fost ținta unui jaf ca la carte in urma cu cateva zile. Hoțul a reușit sa sparga un seif și a plecat de acolo cu toate incasarile. Polițiștii l-au prins insa la scurt timp și au strans toate probele care il incriminau. Potrivit oamenilor legii, barbatul a comis o spargere…

- Duminica, 12 noiembrie, politistii au intervenit la un accident de circulatie, in urma caruia un barbat si-a pierdut viata. Verificarile efectuate au relevat ca soferul, in varsta de 52 de ani, care conducea un autoturism dinspre Somcuta Mare inspre Baia Mare, a pierdut controlul directiei de mers in…

- Un taximetrist in varsta de 36 de ani din Timișoara a fost injunghiat și talharit in mașina lui, in noaptea de marti spre miercuri, de un client pe care il preluase de la Gara de Nord din acest oraș.