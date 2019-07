Taximetrist resuscitat în trafic în București Un taximetrist din București a fost resuscitat in mijlocul unei intersecții din Capitala dupa ce acestuia i s-a facut rau, susține Romania TV. Doua echipaje de ambulanța SMURD au ajuns imediat la fața locului. Medicii au efectuat manevre de resuscitare pentru cateva zeci de minute, insa barbatul nu și-a revenit și a fost confirmat decesul. Apropiații taximetristului susțin ca acesta era tot mai obosit in utlima perioada. Nu se știe daca barbatul suferea de vreo boala anume. Vezi și: Turist decedat pe munte. Salvamontiștii, cu sechestru pe mașina speciala de intervenții Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

