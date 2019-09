Stiri pe aceeasi tema

- Un taximetrist din Timisoara, in varsta de 31 de ani, a fost batut in aceasta dimineața de trei clienți pe care ii lase la comanda, relateaza Mediafax. Cand au ajuns la destinație, aceștia au refuzat sa achite cursa, reprosandu-i șoferului ca ar fi ales un traseu mai lung, pentru a incasa mai multi…

- Un taximetrist din Timișoara a ajuns la spital, sambata, dupa ce ar fi fost batut de trei clienti suparați ca șoferul ar fi ales un traseu mai lung, pentru a incasa mai mulți bani, transmite MEDIAFAX.Trei barbati din județul Timiș sunt cercetati penal dupa ce, sambata dimineața, ar fi batut…

- In perioada 01 august 2019 – 05 august 2019, in cadrul acțiunii pentru depistarea celor ce efectueaza transport neautorizat de persoane, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au depistat 10 autovehicule, utilizate de „pirați”, care efectuau, in mod ilegal, transport de persoane.…

- Un conducator auto din Alba Iulia a filmat cum doi soferi de TIR s-au sicanat reciproc, incercand sa se depaseasca unul pe celalalt. S-a intamplat marti dimineata, in jurul orei 3.00, pe autostrada A1 spre spre Timisoara. In imagini se vede cum soferii celor doua TIR-uri, avand o viteza considerabila…

- Gabriel Bota, un scriitor din Cluj-Napoca, a trecut prin momente dramatice duminica seara, dupa ce a fost agresat fizic și verbal, in Cluj, de catre un taximetrist caruia ii atrasese atenția ca și-a parcat mașina in dreptul porții casei sale.

- Problemele continua pentru Gabriel Bota, scriitor si directorul Festivalului International de Carte Transilvania (FICT), care a fost lovit in fata de un taximetrist ce a parcat in fata portii sale, in centrul Clujului.

- Un medic stomatolog din Timișoara a decis sa iși ia viața.Acesta a lasat un mesaj șocant pe Facebook, reproșandu-i soției ca i-a fost infidela. Mai mult, acesta a susținut și ca femeia l-a batut. Bogdan Chisevescu a urmatorul text pe Faceook inainte de a se sinucide.„Am construit impreuna…

- Un taximetrist care s-a filmat in timp ce isi bate joc de clienti a provocat un val de revolta pe internet. In cel mai aglomerat weekend de pe litoral, individul a profitat de faptul ca mii de tineri cauta cu disperare un taxi sa ajunga la festivalul Neversea si a purtat negocieri incredibile.