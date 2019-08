Stiri pe aceeasi tema

- La data de 01 august 2019, in jurul orei 02.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce acționau pe raza comunei Bucerdea Granoasa, l-au depistat pe un tanar in varsta de 19 ani, din comuna Bucerdea Granoasa, care conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma…

- La data de 23 iulie a.c., politisti din cadrul Biroului Rutier – Poliția Municipiului Targu Jiu au identificat in trafic un tanar, de 24 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Traian, din localitate, iar in urma testarii cu aparatul Drug Test a rezultat…

- In noaptea de 19/20 iulie a.c., polițiști din cadrul Biroului Rutier – Poliția Municipiului Targu Jiu au identificat in trafic un tanar, de 25 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism, pe bulevradul Constantin Brancuși, din localitate, aflandu-se sub influența substanțelor…

- Un șofer din Braila s-a ales cu dosar penal și cu permisul reținut, fara drept de circulație, dupa ce a fost prins la volan sub influența drogurilor. Potrivit polițiștilor, barbatul a consumat opium și ketamina. Polițiștii braileni au primit in luna iunie doua aparate „drug test” cu ajutorul carora…

- Soferul unei autoutilitare Fiat care a iesit dintr-un Peco nu a oferit prioritate motocicletei apartinand Serviciului Rutier Iasi care se deplasa regulamentar pe DN 29 Tomesti - Iasi si a lovit-o. Politistul care se afla pe motocicleta nu a fost ranit, insa soferul autoutilitarei a ramas fara permis…

- La data de 15 iulie 2019, in jurul orei 02,25, polițiștii din Ocna Mureș l-au depistat pe un tanar de 20 de ani, din Ocna Mureș, in timp ce conducea un autoturism pe strada Malinului din Ocna Mureș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Un șofer ghinionist a cazut pe mana polițiștilor de doua ori in aceași zi, la interval de doar doua ore. Dupa ce oamenii legii l-au deposedat de permisul de conducere, fiind prins in timp ce conducea beat, conducatorul auto a prins curaj și a urcat la volan pentru a doua oara. De aceasta data s-a alesc…

- La data de 9 iunie 2019, in jurul orei 21.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 53 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Blaj, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…