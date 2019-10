Stiri pe aceeasi tema

- Politistii l-au identificat joi pe soferul care a amenintat cu pistolul un barbat, pe o strada din sectorul 4, a informat Politia Capitalei. "In seara zilei de 1 octombrie, in jurul orei 21,00, a fost sesizat prin 112 faptul ca soferul unui autoturism a amenintat cu pistolul, pe o strada din sectorul…

- Un taximetrist din Timișoara a ajuns la spital, sambata, dupa ce ar fi fost batut de trei clienti suparați ca șoferul ar fi ales un traseu mai lung, pentru a incasa mai mulți bani, transmite MEDIAFAX.Trei barbati din județul Timiș sunt cercetati penal dupa ce, sambata dimineața, ar fi batut…

- U Cluj s-a calificat in optimile Cupei Romaniei, dupa 3-2 cu FC U Craiova. Dupa meci, fanii clujeni au avut de suferit. La finalul partidei de pe „Ion Oblemenco”, o parte dintre cei 70 de fani clujeni au avut parte de o surpriza neplacuta. Cei care au venit cu un autocar au descoperit ca șoferul a…

- Un sofer a sunat joi, la 112 si s-a plans ca a fost amenintat in trafic, pe o strada din centrul municipiului Sibiu, de un barbat care avea un tarnacop in mana, insa nu a depus inca plangere la Politie, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, comisarul Luciana…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident de circulatie produs in Braila. Soferul unui taxi a efectuat o manevra interzisa in trafic, provocand un accident de circulatie in care au fost implicate alte trei masini.

- La data de 13 august, în jurul orei 00:25, un barbat a sesizat Poliția municipiului Câmpia Turzii cu privire la faptul ca un tânar vrea sa se arunce în apa, acesta aflându-se pe podul peste râul Arieș, la intrarea în localitatea Viișoara. “Imediat…

- Tanarul de 34 de ani nu a fost la prima ieșire violenta atunci cand și-a amenințat clienții cu cuțitul. Barbatul a ajuns in atenția polițiștilor de la Secția 4 inca din noiembrie 2018, atunci cand se pare ca a vandalizat doua mașini in parcarea subterana a complexului rezidențial Ring, din Calea…

- Individul de 34 de ani a fost chemat, luni, la Secția 3 Poliție din Timișoara pentru a da declarații in fața oamenilor legii. Inițial era cercetat pentru amenințare, dupa incidentul din noaptea de vineri spre sambata, insa dupa ce au vazut mesajele de amenințare postate de catre acesta pe Facebook,…