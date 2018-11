Barbatul a fost dus la spital pentru ingrijiri medicale, dar nu isi aminteste ce s-a intamplat. Autoturismul sau a fost gasit abandonat in alta zona a orasului. Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Tulcea, un barbat a fost gasit de un trecator in stare grava pe o strada din municipiu, iar acesta a sunat la 112. La fata locului au sosit politisti si un echipaj de ambulanta, barbatul prezentand urme de agresiune. El a fost dus la Spitalul C (...)