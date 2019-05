Stiri pe aceeasi tema

- Darko a ramas fara bicicleta dupa ce aceasta i-a fost furata din zona Dacia din Timișoara. Deși era legata cu lanț, acest lucru nu a constituit un impediment pentru hoți. Ați vazut bicicleta lui Darko prin oraș? „Bicicleta este marca Dartmoor. Era in zona Dacia, pe strada Amforei,…

- Grav accident in Capitala! Un autobuz a intrat intr-un bloc de locuințe, dupa ce a lovit patru mașini. Șoferul mijlocului de transport in comun ar fi suferit o criza diabetica. Acesta și alți trei oameni din autoturisme au fost raniți in urma impactului.

- O femeie de 54 de ani, din Gura Humorului, are dosar penal, dupa ce s-a urcat bauta la volan și a lovit cu mașina un barbat de 54 de ani, din Timiș. Șoferița a provocat accidentul ieri, in jurul orei 21.00, pe strada Ștefan cel Mare din Gura Humorului. Pietonul se angajase in traversarea neregulamentara…

- Politistii au deschis dosar penal pe numele unei vatmanite din Timisoara, pentru vatamare corporala din culpa, intrucat nu a asigurat corespunzator franarea tramvaiului, oprit din lipsa de curent, iar vagonul a pornit brusc in momentul in care alimentarea a revenit, ranind usor doua persoane.…

- Accident grav, produs miercuri intr-o intersecție din Timișoara. Un tramvai lasat fara vatman a pornit singur din loc, a izbit doua mașini și s-a oprit intr-o alta garnitura, dupa ce a rulat aproape 400 de metri. Accidentul a avut loc, dupa ce un tramvai s-a oprit brusc din cauza unei pene de curent.…

- Incident grav in aceasta dupa amiaza la Timișoara! Un tramvai a pornit pe șine fara vatman, dupa ce acesta s-a dat jos in timpul unei pene de curent și a uitat sa acționeze frana hidraulica. Tramvaiul era in stația de pe Brediceanu, inainte de intersecția cu Circumvalațiunii. In fața erau doua autoturisme…

- Un accident a avut loc ieri, in Timișoara. Un tir a lovit din spate un autoturism, proiectandu-l peste oamenii care traversau strada. Doi barbați au fost raniți in urma acestui incident din trafic, care a avut loc in jurul orei 17.00, a notat opiniatimisoarei.ro. Totul s-a petrecut in intersecția Calea…

- Un politist bihorean a fost filmat in timp ce a oprit circulația intr-o zona aglomerata a municipiului Oradea pentru a ajuta un batran sa traverseze strada. Intamplarea a avut loc sambata, la intersecția bulevardului Magheru cu Parcul Traian, iar imaginile postate de o oradeanca pe grupul Info Trafic…