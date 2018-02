Taxi izbit de copac, şoferul încarcerat Detașamentul de pompieri Tulcea a intervenit duminica pentru descarcerarea dintr-o masina a unei persoane de sex masculin de 57 ani. Accidentul s-a produs la ieșirea din municipiul Tulcea, spre Cataloi. Victima a fost gasita conștienta. S-a intervenit cu 1 autospeciala de descarcerare grea, 1 SMURD, 1 autospeciala de stingere cu apa și spuma și 10 subofițeri. Barbatul a fost preluat apoi de un echipaj de ambulanta si dus la spital, cu mai multe fracturi. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul rutier a avut loc, miercuri seara, in Piata Maria din Timisoara, o masina fiind lovita de un tramvai. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, la locul interventiei s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare…

- Accidentul a avut loc pe un bulevard circulat din Iasi. In imagini se vede cum tanarul se indreapta spre masina sa, care era parcata. Se uita daca poate da cu spatele, se pregateste sa urce in autoturism cand, deodata, o alta masina vine spre el cu viteza. Doi pasi a reusit sa faca cand a vazut ca…

- Liviu Paul Apostol, un tanar de 30 de ani, din Tulcea, a murit in urma unui groaznic accident rutier produs in Napoli (Italia). Accidentul a avut loc in data de 27 ianuarie. Liviu (30 de ani) conducea un scuter cand, la un moment dat, a fost lovit de un autoturism. Soferul care a provocat accidentul…

- Un șofer de 27 de ani a ramas blocat in cabina unui autotren in urma unui accident produs intre trei tiruri, joi, pe șoseaua de centura a Lugojului. A fost nevoie de ajutorul pompierilor pentru scoaterea acestuia dintre fiarele contorsionate ale autotrenului. Pompierii au fost nevoiți sa intervina pentru…

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Galati au fost sesizati cu privire la producerea a doua evenimente rutiere, in localitate, soldate cu ranirea a doua persoane. Primul eveniment rutier s-a petrecut in jurul orei15.30 cand o femeie in varsta de 32 ani, din municipiul Galati a condus autoturismul…

- Un barbat din Argeș a murit pe loc, in aceasta dimineața, dupa ce s-a aruncat in fața unui tren aflat in mers. Accidentul feroviar a avut loc zona Prundu-Autobaza. Victima avea 49 de ani și era din Piscani. Inainte de sinucidere, barbatul a stat o vreme langa calea ferata, cu o sticla de whisky și alta…

- Accidentul a avut loc pe o strada din oras. Soferita a iesit de pe o strada laturalnica, a virat la dreapta, iar pentru ca nu s-a asigurat a lovit un alt autoturism care circula regulamentar. In urma impactului acesta a fost proiectat intr-un gard. Soferita, copilul ei, dar si soferul celuilalt…

- Soferul a simtit miros de fum iesind de sub capota, iar in secunda urmatoare compartimentul motor s-a aprins. Proprietarul masinii a incercat sa stinga flacarile cu zapada, dar acestea au cuprins rapid intregul automobil. Chemati in ajutor, pompierii au ajuns prea tarziu la fata locului, insa…

- Accidentul s-a petrecut in apropiere de localitatea Murighiol. Tanarul a pierdut controlul volanului, cel mai probabil din cauza vitezei, si a intrat cu masina intr-un copac. Pompierii si medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru barbat. Acesta a murit pe loc in urma…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- La fata locului au intervenit doua echipaje SMURD, doua de descarcerare si unul de pompierii, informeaza Romania TV. Citeste si Accident grav in pasajul Obor din Capitala. Soferul a ramas incarcerat in urma impactului violent FOTO Salvatorii au scos victima incarcerata din masina. Cei…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…

- Politistii ieseni sunt in alerta dupa ce soferul unui autoturism marca Volkswagen Passat, cu numere de Constanta, nu a acordat prioritate unui pieton si l a izbit in plin. Conform jri.ro, accidentul a avut loc pe strada Sf. Lazar, in dreptul BRD.Imediat dupa impact, conducatorul auto a luat victima…

- Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, barbatul din Tulcea a coborat marti seara, pe DN22, la iesirea din comuna Lumina spre Tulcea, din masina, sa repare ceva. Barbatul a fost lovit de masina care venea din spate si a murit. Victima avea 36 de ani si era din Tulcea.

- Șoferul vinovat de accidentul de duminica (28 ianuarie) seara de pe Podul Decebal are 44 de ani și este din municipiul Satu Mare. Din cercetarile efectuate la fața locului a rezultat faptul ca un barbat de 44 de ani, din municipiul Satu Mare, aflandu-se la volanul unui autoturism a patruns pe contrasens…

- Șoferul vinovat de accidentul de duminica (28 ianuarie) seara de pe Podul Decebal are 44 de ani și este din municipiul Satu Mare. Din cercetarile efectuate la fața locului a rezultat faptul ca un barbat de 44 de ani, din municipiul Satu Mare, aflandu-se la volanul unui autoturism a patruns pe contrasens…

- Un copil de 13 ani a fost impuscat, sambata, in picior si are o fractura deschisa fiind transportat de la spitalul din Barlad la Spitalul ”Sfanta Maria” din Iasi. Accidentul s-a produs pe un fond de vanatoare din apropierea localitatii Murgeni unde avea loc o partida de vanatoare organizata legal. Deocamdata,…

- Accidentul a avut loc in localitatea Viisoara, judetul Constanta. La intrarea intr-o curba, soferul unei dintre masini a pierdut controlul volanului si a intrat in plin intr-un alt autoturism. In urma impactului extrem de violent, una dintre masini s-a rasturnat, iar cealalata a fost aruncata pe…

- Echipajele SMURD au intervenit la 34 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 4 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de prim-ajutor calificat de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit in localitatea…

- Echipajele SMURD au intervenit la 46 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 6 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu o autospeciala și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat de la Detașamentul de Pompieri Campulung…

- Soarta crunta pentru o ingrijitoare a Spitalului Județean Tulcea, care a fost calcata de mașina de gunoi. Femeia a vrut sa traverseze strada, insa a fost strivita de șoferul unei mașini de la serviciul de salubritate care nu s-ar fi asigurat cand a dat cu spatele. Accidentul mortal a avut loc, joi dupa-amiaza,…

- Un sofer beat la volan a lasat fara curent electric mai multe case dintr-o localitate din Bistrita dupa ce s-a izbit violent de un stalp de electricitate, informeaza Romania TV. In urma impactului soferul a fost ranit. Citeste si FLAVIA, asistenta de la Neata cu Razvan si Dani, IMPLICATA intr-un…

- Doi tineri au fost raniți intr-un accident rutier, dupa ce mașina condusa de unul dintre ei a fost scapata de sub control și a intrat intr-un gard. Accidentul s-a petrecut in noaptea de 7 spre 8 ianuarie, in jurul orei 2.30, pe DN 17B, pe raza orașului Broșteni.Polițiștii aveau sa constate ca ...

- Doua persoane aflate intr-un matiz au fost grav ranite, dupa ce șoferul autoturismului a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp de pe marginea drumului. Accidentul rutier a avut loc undeva in zona de cluburi a stațiunii Mamaia, spre Navodari. Este vorba despre doi barbați…

- Oricat ar parea de greu de crezut, inca exista constanteni care se lasa pacaliti prin metoda „Accidentul”. Ultimul credul este un barbat de 83 de ani din Constanta care, ieri noapte, a ramas fara 20 de mii de lei. Alte doua persoane au fost sunate, in aceeasi noapte, pentru a li se cere diverse sume…

- Se dusese la barul de langa casa, la San Bonifacio (Verona) pentru a cumpara un loz instant (Gratta&Vinci). In timp ce se intorcea acasa, in seara de luni 8 ianuarie, a fost spulberata de o furgoneta condusa de un italian de 64 de ani din Montecchia di Crosara ( Verona).Victima este…

- Un accident rutier a avut loc luni dimineata, la data de 8 ianuarie, pe raza localitatii Popricani, Romania. Un cetatean din Republica Moldova, soferul unui autoturism marca Dacia Logan MCV a pierdut controlul volanului si a acrosat un copac. In urma impactului, un pasager din masina a suferit rani…

- Pompierii de la ISU Tulcea au intervenit pentru descarcerarea victimelor unui accident rutier produs in Tulcea. Acidentul a avut loc la ieșirea din localitatea Cataloi, spre Nalbant. La fața locului, Detașamentul de pompieri Tulcea a intervenit pentru descarcerarea și acordarea primului ajutor celor…

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru descarcerarea si acordarea primului ajutor calificat victimelor unui accident rutier produs la iesirea din localitatea Cataloi spre Nalbant.Se intervine cu 1 autospeciala de stingere cu apa si spuma, 1 SMURD, 1 autospeciala de descarcerare grea si 11…

- Un accident rutier grav, din care a rezultat ranirea a doua persoane, s-a produs noaptea trecuta pe o strada din Pitești. Puțin dupa miezul nopții, pe strada Armand Calinescu din Pitești doua autoturisme s-au tamponat. In accident au fost implicate doua persoane: un barbat de 38 de ani și un barbat…

- Polițiștii salajeni au intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului fara incuviințarea poliției fața de un barbat care a provocat un accident de circulație la Romanași.

- Detasamentul de pompieri Tulcea din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea a fost solicitat in aceasta dimineata sa intervina pentru descarcerarea unei victime implicate intr un accident rutier produs pe DJ 222 TULCEA AGIGHIOL.Potrivit ISu Delta la fata locului s…

- Un grav accident a avut loc, aseara, chiar in fata postului de Politie din comuna Somova, judetul Tulcea, soldat cu o victima decedata.Soferul a parasit, inexplicabil, locul evenimentului.Potrivit IPJ Tulcea, echipele inspectoratului au declansat, imediat, cercetari specifice la fata locului.In urma…

- In aceasta noapte, militarii de la Detasamentul de pompieri Tulcea au fost solicitati sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in satul Tudor Vladimirescu, din municipiul Tulcea.Pompierii au trimis la locul evenimentului o nava B.M. si 14 subofiteri. Incendiul,…

- Un barbat in varsta de aproximatriv 60 de ani a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa regulametar, pe trecerea de pietoni, in localitatea Somova, din județul Tulcea. Șoferul vinovat a fugit de la fața locului, fiind cautat acum de polițiști. Victima este un barbat de aproximativ 60 de ani. Acesta…

- Accidentul s-a petrecut din cauza unui tanar de 33 de ani, spun polițiștii. Acesta nu a pastrat distanța regulamentara fața de un autoturism care circula in fața sa și l-a lovit din spate. Doua persoane au fost ranite și au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale. Polițiștii…

- Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit in plin de un autoturism pe DN 25, pe sectiunea de drum cuprinsa intre localitatile Hanu Conachi si Liesti. Politistii nu au reusit inca sa stabileasca identitatea victimei.

- Un ofițer SRI a provocat un accident mortal, dupa ce a consumat alcool. Un angajat din Serviciul Roman de Informații este anchetat dupa ce luni dupa-amiaza a lovit cu mașina o femeie, in localitatea Tancabesti, județul Ilfov. Accidentul a avut loc in jurul orei 18:00. Victima a fost lovita in timp ce…

- Dorinel P., un barbat de 48 de ani, din comuna Boghești, a fost gasit mort pe marginea unui drum comunal, luni seara, in jurul orei 18:00. Polițiștii au efectuat cercetari cu privire la modul in care a survenit decesul barbatului, luand in calcul mai multe ipoteze, inclusiv cea a unui accident produs…

- Pompierii din Tulcea au intervenit, duminica dimineața, pentru a scoate o mașina dintr-o groapa care s-a produs dupa ce o magistrala de apa a cedat și a provocat surparea unei porțiuni de strada și trotuar, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”Detașamentul de pompieri Tulcea a intervenit in jurul orei…

- Un accident grav a avut loc noaptea trecuta pe autostrada A1, care face legatura intre Timișoara și Deva. Un șofer de 36 de ani a ajuns la spital cu rani grave dupa ce a intrat cu microbuzul pe care il conducea in remorca unui tir. Accidentul a avut loc puțin dupa miezul nopții. Șoferul microbuzului…

- Accidentul s-a produs pe autostrada A1, km 445, pe sensul de mers spre Deva, in jurul orei 00.30, in noaptea de duminica spre luni. Conducatorul unui microbuz de transport marfa, in varsta de 36 de ani, a lovit din spate un autotren ce transporta butelii goale și al carui șofer circula pe aceeași…

- Detasamentul de pompieri Tulcea a intervenit in jurul orei 05.00 pe strada Gloriei din municipiul Tulcea, pentru limitarea efectelor esecului utilitatilor publice.O magistrala de apa a cedat, provocand surparea unei portiuni de strada si trotuar.Apelul la 112 a fost facut de plutonier adjutant Badiu…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa dupa ce un barbat de 51 de ani a fost lovit in plin de o soferita de 35 de ani., care circula neregulamentar pe linia de tramvai.

- Accidentul s-a produs pe drumul dintre Orsova si Drobeta Turnu Severin. Soferul TIR-ului incarcat cu fier a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un versant, iar apoi s-a rasturnat. In urma impactului extrem de violent si a barelor de fier care au cazut pe cabina, soferul a ramas incarcerat…

- Politistii tulceni au fost solicitati sa intervina in, joi seara, in ajutorul unei batrane in varsta de 73 de ani, care era agresata de nepot, in apartamentul in care locuia din municipiul Tulcea. La interventia unei echipe de ordine publica, agresorul, in varsta de 24 de ani, s-a baricadat…