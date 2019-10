Stiri pe aceeasi tema

- O taximetrista din Satu Mare a lovit un copil de circa 4 ani, care, fiind nesupravegheat, i-a ieșit in cale dintre mașini pe strada Ostrovului din oraș. Imediat, rudele copilului au venit la fața locului și au vrut sa o agreseze pe femeia de circa 30 de ani care conducea taxiul. Aceasta și-a chemat…

- Actul de acuzare mentioneaza "deteriorarea, distrugerea, incapacitarea sau defectarea intentionate a unei aeronave si tentativa" de a comite toate acestea, dupa ce a intervenit asupra modulului de date (ADM) care transmite viteza, panta traiectoriei si alte date vitale despre avion.Conform…

- "Am demarat de un an de zile un proiect pilot pentru copiii din ciclul primar. Le-am dat niste ceasuri cu buton de panica, astfel incat parintii, cu aplicatie pe telefon, stiu imediat unde se afla copiii, daca scot ceasul de la mana, daca raman fara baterie. Ceasul are un buton, pe care scrie SOS.…

- Autoritațile din Timișoara au intrat in alerta, astazi, la amiaza, dupa ce un apel la 112 a anunțat ca o femeie a inceput sa-și arunce pe geam lucrurile din casa și sa strige ca nu este lasata sa iasa din locuința. Imediat, in fața blocului de pe Calea Aradului au sosit polițiștii, un echipaj de […]…

- O femeie din SUA a furat un carucior pentru bebeluși dintr-un magazin, iar la plecare și-a lasat copilul in interior. Incidentul a avut loc in orașul Middletown. Trei femeie, fiecare cu un copil dupa ea, au intrat in magazinul Bambi Baby. Potrivit CBS, in timp ce doua dintre ele au mers direct la vanzator,…

- Site-ul auto-bild.ro prezinta cazul controversat al unui șofer care a oprit sa alimenteze pe DN1, la o benzinarie din Ciolpani. Alertat de zgomotul ciudat, șoferul a sesizat rapid ca in loc de motorina pompa scotea... ...

- Politistii din Alba au cautat o minora de 13 ani din Șibot care a plecat de la domiciliul sau si nu au mai revenit. In dimineața zilei de 8 august 2019, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba au fost sesizați de catre o femeie din Balomiru de Camp, comuna Șibot, cu privire la faptul ca,…

- Ca urmare a unei avarii survenite astazi – 16 iulie 2019, pe rețeaua care alimenteaza cu energie electrica localitatea Ciocarlia de Jos, Stația de pompare apa potabila nu mai poate funcționa. In aceste condiții, abonații din localitatea Ciocarlia de Jos nu vor avea apa la robinete in intervalul orar…