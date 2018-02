Taxi București. Firea, măsuri drastice: Toleranță ZERO Declaratia edilului a intervenit dupa incidentul produs miercuri in zona aeroportului Otopeni, cand un taximetrist si-a amenintat clientii cu arma pe care o avea in autoturism.



"Avem toleranta zero fata de astfel de fapte si amintesc atat taximetristilor, cat si patronilor firmelor de taxi ca sunt direct raspunzatori pentru astfel de fapte! Nu este firesc sa existe astfel de incidente intr-o Capitala europeana, in care serviciile de transport persoane se doresc a fi moderne, sigure si accesibile. Subliniez inca o data public faptul ca nu vom tolera sub nicio forma abaterile de la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

