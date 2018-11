TaxEU Forum 2019 aduce in prim plan noile modificari fiscale si legislative

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 15 noiembrie 2018, de la ora 10, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Salaj va organiza o noua intalnire dedicata contribuabililor pentru a oferi clarificari si indrumari referitoare la: 1. Spatiul Privat Virtual si serviciile oferite de ANAF 2. Noutati legislative cu incidenta fiscala…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj, in colaborare cu Baroul Gorj, va organiza, joi, 22 noiembrie, o intalnire dedicata contribuabililor pentru a oferi clarificari si indrumari referitoare la temele „Impozitul pe veniturile din activitati independente, Esalonarea la plata a obligatiilor…

- Luni, 22 octombrie 2018, incepand cu ora 10:00, la Liceul „Grigore Tocilescu” din Mizil, situat in strada Nicolae Balcescu, sala de festivitati, contribuabilii pot solicita si primi clarificari si indrumari referitoare la o serie de noutati legislative. Este vorba despre modificarile legislative in…

- In luna august 2018, comparativ cu luna august 2017, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 5,9%, potrivit datelor transmise marți de Institutul Național de Statistica (INS), conform Mediafax.Evoluția s-a produs ca urmare a majorarii cu 5,95%…

- Mangalia a fost in timpul stapanirii otomane medievale unul dintre cele mai importante orase ale Dobrogei, rivalizand uneori chiar si cu puternicele si dezvoltatele Babadag resedinta a guvernatorului si Silistra capitala oficiala a provinciei vilayet, din sec. XVI . Vom argumenta aceasta afirmatie prin…

- In perioada 2000-2007 preturile la bunuri si servicii in Uniunea Europeana au crescut, pe ansamblu, cu 36,5%, in timp ce in Romania au inregistrat un avans de 257%, arata datele publicate luni de Eurostat. Romania a devenit membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007. Cele mai mari cresteri s-au…

- Miercuri, 19 septembrie 2018, inspectorii Administratiei Judetene a Finantelor Publice Gorj vor oferi contribuabililor clarificari si indrumari referitoare la temele „Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF, Modalitati de inrolare in Spatiul Privat Virtual, Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale,…