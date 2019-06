Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a sugerat luni sa ar putea impune taxe vamale suplimentare asupra vinurilor frantuzesti, intrucat in opinia sa vinurile americane sunt afectate de concurenta neloiala, el reiterand in acelasi timp amenintarea cu noi taxe asupra produselor importante din China, relateaza…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri ca este încrezator ca se va gasi o soluție buna la chestiunea statului frontierei irlandeze dupa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Mediafax citând agenția Dpa. Irlanda va fi "într-o stare grozava"…

- La o reuniune care are loc la Paris în zilele de 21 și 22 mai, guvernul brazilian nu se așteapta la un sprijin formal din partea Statelor Unite pentru o extindere a OCDE și pentru intrarea Braziliei în organism, în ciuda promisiunilor facute de președintele american, Donald Trump,…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite sunt „în poziția dorita fața de China”, menționând ca Administrația de la Beijing este cea care „a încalcat acordul” și încearca acum sa renegociere, relateaza Reuters citat de Mediafax.„Vom…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa-l primeasca, la 13 mai, pe premierul suveranist si populist ungar Viktor Orban, care se afla intre putinii sai admiratori revendicati in cadrul Uniunii Europene (UE), a anuntat marti Casa Alba, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Relația…

- Președintele american Donald Trump și soția sa vor calatori in Franța pe 6 iunie, unde se vor intalni cu președintele francez Emmanuel Macron, a anunțat Casa Alba, marți, intr-un comunicat. Trump va vizita, de asemenea, Marea Britanie, in perioada 3-5 iunie, la invitația reginei Elisabeta a II-a, unde…

- (corespondența din Strasbourg) Mulți, in Europa, iși pun intrebarea daca administrația Trump va declanșa razboi comercial și impotriva Uniunii Europene. In orice caz, declarații in acest sens au fost auzite nu o data in ultimele zile, Donald Trump amenințand direct UE cu suprataxe vamale in cazul in…

- Compania Boeing a anuntat, miercuri seara, suspendarea zborurilor avioanelor 737 Max în întreaga lume, dupa deciziile similare luate de Uniunea Europeana si Statelor Unite, anunța Mediafax."Boeing continua sa aiba încredere totala în modelul 737 Max. Cu toate acestea,…