- Persoanele fizice care au obținut in 2017 venituri in afara Romaniei vor fi obligate sa le declare Fiscului, pentru impozitare, pana cel tarziu la 15 iulie 2018, potrivit noului mecanism de declarare și plata pentru persoanele fizice, adoptat la finele saptamanii trecute de Guvern. Raportarea se va…

- Guvernul a adoptat in sedinta de azi ordonanta de urgenta privind Declaratia unica, termenul de depunere fiind 15 iulie. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a subliniat ca persoanele care au depus deja toate cele 7 formulare nu trebuie sa mai depuna acum si Declaratia unica.…

- Guvernul a aprobat joi proiectul legislativ privind Declaratia unica, care simplifica procedurile in cazul persoanele fizice care platesc impozitul pe venit, contributiile pentru pensii si contributiile pentru sanatate.

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul Ordonantei de Urgenta ce stabileste regimul Declaratiei unice prin care contribuabilii din diverse categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind baza de calcul pentru impozitul pe venit si pentru contributiile sociale.

- Termenul de depunere pentru Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, care va inlocui 7 formulare, inclusiv Declaratia 600, va fi 15 martie, nu 31 martie, cum se anuntase initial. Pentru anul acesta, termenul ramane pe 15 iulie. Ministerul…

- Declaratia unica va trebui depusa, in 2018, pana la data de 15 iulie, apoi - incepand din 2019 - pana la 15 martie. Noul formular inlocuieste declaratiile D200 - veniturile realizate din Romania, D201 - veniturile realizate din strainatate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit…

- Ministerul Finantelor a publicat in dezbatere publica proiectul Ordonantei care aduce modificari Codului Fiscal pentru cuprinderea reglementarilor privind depunerea Declaratiei Unice, document care aduce o serie de completari declaratiilor facute pana acum de premierul Viorica Dancila si de ministrul…

- Aproape un milion de persoane vor depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale, potrivit datelor centralizate de Ministerul Finantelor Publice. Declaratia unica uneste sapte declaratii, respectiv D200, D201, D220, D221, D600, D604 si D605. Potrivit institutiei,…

- In contextul prorogarii termenului de depunere a Declarației 600, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare și plata a CAS și CASS datorate de persoanele fizice. Se are in vedere reducerea numarului…

- DECLARATIA 600: Termenul-limita de depunere pentru declarația 600 va fi amanat pana la data de 15 aprilie 2018, conform unui proiect de act normativ adoptat astazi de Guvern. Documentul a fost inițiat dupa ce președințele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat recent masura. Totodata, liderul…

- Persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei în 2017 trebuie sa depuna, pâna la 31 ianuarie, Declaratia 600, document care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari…

- Potrivit Agenției Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), aproximativ 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligația de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600, in vederea determinarii contribuției de asigurari sociale (CAS) și a contribuției de asigurari sociale de sanatate…

- Schimbari importante pentru PFA au intrat in vigoare de la inceputul acestui an. Persoanele fizice autorizate PFA , alaturi de celelalte categorii de contribuabili care obtin venituri din activitati independente, vor achita, incepand cu veniturile din ianuarie 2018, contributii la pensii CAS si sanatate…

