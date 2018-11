Taxele locale, plătite prin SelfPay și Westaco, de la 1 ianuarie "Incepand de la 1 ianuarie 2019, modalitatile in care se pot plati taxele si impozitele locale in sectorul 4 se diversifica, astfel incat, pe langa posibilitatea de a plati in mod fizic la ghiseele Directiei de Taxe si Impozite Locale (DTIL) sector 4 (...), oamenii se pot duce la orice retea de supermarket unde exista sistemul SelfPay, pe de o parte, si se pot duce la entitatile care au sistemul de plata Westaco (...) Ca sa ma exprim foarte simplist, oamenii pot sa-si plateasca taxele la benzinarie sau la supermarket (...) fara sa mai stea la cozi. Practic, de la doua-trei puncte de colectare,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

