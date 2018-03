Taxele locale ar putea creste de sase ori. Ministerul Dezvoltarii dezminte, PNL publica dovada

Stiri pe aceeasi tema

- "Mi se pare in neregula ca unii cetateni sa fie taxati intr-un fel si altii sa fie tratati in alt fel. Noi am convenit impreuna cu colegii nostri de la Asociatia Municipiilor sa sustinem o taxare unitara, pe care noi am vazut-o pe medie. Domnule, e intre 0,1 si 0,2, noi am sustine, ar fi de bun simt…

- "Mi se pare in neregula ca unii cetateni sa fie taxati intr-un fel si altii sa fie tratati in alt fel. Noi am convenit impreuna cu colegii nostri de la Asociatia Municipiilor sa sustinem o taxare unitara, pe care noi am vazut-o pe medie. Domnule, e intre 0,1 si 0,2, noi am sustine, ar fi de bun simt…

- Deputatul PNL Florin Roman precizeaza, intr-un comunicat transmis joi, ca in noul proiect al Codului finantelor publice locale, exista propunerea ca autoritatile locale sa fie obligate sa majoreze la maxim impozitele pentru persoanele fizice si juridice la cladiri rezidentiale si nerezidentiale. Intr-o…

- Florin Roman, deputat PNL, anunta într-un comunicat de presa ca PSD va creste taxele locale care or fi chiar de sase ori mai mari. Masura va fi prevazuta în noul proiect al Codului finanțelor publice.

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan comenteaza intr-o postare pe Facebook criza imunoglobulinei, care a lovit Romania. Acesta susține ca vinovatul principal pentru „degringolada” autoritaților este Liviu Dragnea, care trebuie sa-și dea demisia din toate funcțiile publice.Noua conducere SRI…

- Cele sapte declaratii actuale care vor disparea si vor fi comasate sunt: D200 - veniturile realizate din Romania, D201 - veniturile realizate din strainatate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit - agricultura, D600 - venitul baza pentru CAS, D604 - stabilire CASS persoane…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform actului normativ, se instituie…

- Primaria Capitalei anunta ca proiectul de impozite si taxe locale pe anul 2019 prevede indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale cu un coeficient de 1,3%, care reprezinta indicele de inflatie comunicat de Ministerul de Finante. „Cresterile pentru locuinte persoane fizice rezidente sunt de…

- Primaria Capitalei anunta ca proiectul de impozite si taxe locale pe anul 2019 prevede indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale cu un coeficient de 1,3%, care reprezinta indicele de inflatie comunicat de Ministerul de Finante.

- Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal urmator. Avand in vedere faptul ca prevederea legala este imperativa, institutia noastra are…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a cerut joi demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa decizia acestuia de a declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. "Tudorel Toader, demisia!!…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul intalnirii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNJR), ca principalul element al Codului finantelor publice va fi formula de echilibrare a bugetelor locale, astfel ca in acest an 100% din impozitul pe venit sa ajunga la bugetele locale.

- Confruntate cu o lipsa de bani la nivelul bugetelor centrale și locale, autoritațile au de gand sa creasca incasarile prin majorarea impozitelor pe cladiri. Mai exact, acestea ar putea fi impozitate in funcție de valoarea de piața, ceea ce inseamna creșterea de cateva ori a impozitelor, in special in…

- Liderul PMP Traian Basescu a scris, pe Facebook, ca „a inceput Unirea”, precizand ca, pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale unirea cu Romania.

- Dana Girbovan, președintele UNJR (Uniunea Naționala a Judecatorilor din Romania), s-a aratat „stupefiata” de afirmațiile facute, duminica seara, de procurorul Mihaiela Iorga. Aceasta din urma a spus ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, i-a cerut urgentarea dosarului unui ministru care ar fi urmat sa fie…

- „Eu nu sunt foarte confortabil cu aceasta solutie de scutire de impozite pentru domeniul IT. A fost la un moment dat poate o justificare si avem si acum o justificare, care cred ca e valabila. Vrem sa tinem specialistii in IT in Romania. Nu vrem ca aceasta forta de munca foarte valoroasa sa emigreze,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, lanseaza un atac dur, in replica la afirmatiile viceprimarului din Arad, Calin Bibart. Senatorul PSD il ironizeaza dur pe viceprimar, despre care spune ca-l stia om serios si ca s-a molipsit de "sindromul Falca". Reactia ministrului vine dupa ce liderul liberal a…

- Din 15 iunie 1990, ziua in care „minerii” lui Iliescu s-au retras la vatra, nu cred ca Romania a fost intr-o situatie atat de dificila ca azi. Un condamnat penal dirijeaza Guvernul, Parlamentul, majoritatea judecatorilor din Curtea Constitutionala, precum si Curtea de Conturi. Ministerul de…

- Ca sa explice mai bine avantajele unor investiții in comuna, Primaria Petriș a gasit o metoda ingenioasa ca sa atraga atenția potențiali investitori. „Am realizat niște statistici pentru a afla exact ce avem la-ndemana, concret care este oferta de forțe de munca pe raza comunei Petriș, dupa care am…

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

- Romania a reușit inca o performanța negativa, legata de unele fonduri europene pe care Uniunea Europeana ni le pune la dispoziție. Deși autoritațile centrale s-au laudat ani la rand ca atragem tot mai mulți bani europeni, pe anumite programe operaționale, adevarul este unul dezastruos. Și daca ne uitam…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitați din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in ședința de Guvern de astazi, in scopul promovarii și protejarii dreptului cetațenilor ucraineni de etnie romana…

- Dezvoltatorii romani de jocuri video isi doresc dublarea cifrei de afaceri in acest sector, la 300 de milioane dolari, in urmatorii ani, a declarat Catalin Butnariu, presedinte al Asociatiei Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania (RGDA) "Industria romaneasca are peste 6.000 de angajati…

- Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile din Comisia economica din Senat pe marginea Declaratiei 600, cateva idei despre ce modificari ar putea sa apara. Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari…

- Tariceanu: Nu vor fi taxe si impozite noi; Formularul 600 trebuie modificat substantial Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Guvernul care va fi investit nu va introduce noi taxe si impozite și ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca in termen de maxim…

- Deputatul PNL Florin Roman spune ca Guvernul intentioneaza sa inchida 1.000 de unitati scolare si gradinite anul acesta, ca urmare a unor masuri luate in teritoriu prin intermediul inspectoratelor scolare. „Este o masura care nu are niciun fel de studiu de impact, care nu are niciun fel de analiza…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, raspunde, printr-o postare pe Facebook, acuzațiilor venite din partea deputatului PNL de Alba, Florin Roman, care anunța intr-o conferința de presa ca 1.000 de școli din Romania vor fi inchise. Ministru spune nu este adevarat și ca nu se va inchide nicio școala. Postarea…

- Fostul europarlamentar Petru Luhan, presedinte al Comisiei pentru fonduri europene a PNL, anunta ca liberalii vor demara o campanie de strangere de semnaturi pentru a convinge Guvernul sa directioneze 25% din fondurile europene catre administratiile locale. Citește și: RASTURNARE DE SITUATIE…

- Fostul europarlamentar Petru Luhan, presedinte al Comisiei pentru fonduri europene a PNL, anunta ca liberalii vor demara o campanie de strangere de semnaturi pentru a convinge Guvernul sa directioneze 25% din fondurile europene catre administratiile locale. "In urmatoarea perioada, Comisia…

- “In urmatoarea perioada, Comisia pentru Fonduri Europene va demara o strangere de semnaturi in randul membrilor UNCJR (Uniunea Naționala a Consiliilor Județene din Romania) pentru a convinge noul guvern ca este absolut necesar ca macar 25% din fondurile europene sa fie direcționate inspre administrațiile…

- Producatorul de incaltaminte Clujana, brand romanesc cu o traditie de peste 100 de ani, a intrat in insolventa. Tribunalul Specializat Cluj a desemnat casa de insolventa CITR drept administrator judiciar al companiei. "Procedura a fost deschisa ca urmare a cererii companiei, cu intentia…

- Liberalii vor sa lupte pentru fotoliul de premier, anunța purtatorul de cuvânt al PNL, Ionel Danca, cel care afirma ca partidul este pregatit pentru negocieri pentru o noua majoritate. ”O solutie pentru schimbarea puterii ar fi intoarcerea la popor, insa, formula constitutionala…

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat in PSD-ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in UE. Am condus PSD-ul si Guvernul care in 2012 - 2015 a scos Romania din dezastrul…

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat în PSD-ul condus de Adrian Nastase si în Guvernul care a dus România în NATO si în UE. Am condus PSD-ul si…

- Fostul premier Dacian Cioloș intervine in scandalul momentului din interiorul PSD și susține, intr-o postare pe Facebook, ca aceasta „galceava politica” costa Romania enorm. De asemenea, acesta subliniaza ca „Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societații” și condamna disputele publice…

- Ponta, despre criza politica: Conducerea mafiotizata a PSD folosește Partidul, Guvernarea și Parlamentul doar pentru bani, putere și protecție in fața legii, a scris fostul premier, vineri, pe Facebook, el aratand ca se uita cu tristețe la un ”PSD condus de traseisti impostori de la PD și PRM , de feudali…

- "Președintele Klaus Iohannis ar trebui sa ia macar acum, in al 24-lea ceas, o poziție fara echivoc referitoare la influența nefasta a sistemului paralel de putere asupra justiției. Astazi, am urmarit cu interes dezbaterile de la CSM cu privire la magistrații acoperiți și salut curajul de a pune pe…

- Calin Popescu Tariceanu îi cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel în justitie. Într-un mesaj postat pe Facebook, președintele Senatului face referire la cererea exprimata de Victor Alistar în cadrul CSM, de a…

- Nouasprezece asociatii cer presedintelui Klaus Iohannis sa foloseasca "toate mijloacele" astfel incat "Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de retele infractionale" Nouasprezece asociatii si comunitati on-line cer presedintelui…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucraatori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de joi. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500 de locuri…

- De cand se vor putea plati taxele și impozitele locale, in 2018. Procedurile on-line ale Primariei Primarul i-a atenționat pe clujeni sa nu se așeze la rand in 3 ianuarie, pentru plata taxelor și impozitelor locale. Atenție! Taxele și impozitele locale nu se vor putea achita decât începând…

- Primarul Timisoarei Nicolae Robu spune ca ceea ce a contestat in noul cod fiscal este neridicarea cotei parti din impozitul pe venit care revine bugetului local. "Ce am contestat si contest este neridicarea cotei parti din impozitul pe venit ce revine bugetului local, de la 41.75%, cat este…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan explica pe pagina sa de Facebook cum se face, de fapt, un buget de stat profesionist, dupa ce Parlamentul a aprobat, vineri, bugetul pe 2018. In conditiile in care Parlamentul a inceput munca pe bugetul pentru 2018 la sfarsitul lunii noiembrie, Muresan arata…

- OMV va discuta cu partenerul american Exxon despre proiectul "Neptun" din Marea Neagra, pentru ca in 2018 sa se ia decizia finala de investitie, iar acest lucru este inclus in calendar, a declarat miercuri directorul general al OMV, Rainer Seele, la o intalnire cu jurnalistii, transmite APA.…

- Taxele locle cresc de anul viitor. Motivul acestor creșteri este transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, care afecteaza inclusiv bugetele locale deoarece este acompaniat de reducerea impozitului pe venit, potrivit Profit.ro. Taxele vor fi percepute pentru terenuri, cladiri,…

- Taxe și impozite locale percepute populației și firmelor vor fi majorate, de anul viitor, cu pana la 20% in mai multe județe, motivul indicat fiind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, care afecteaza inclusiv bugetele locale deoarece este acompaniat de reducerea impozitului…

- Taxele si impozitele locale vor creste semnificativ in 2018, cel mai probabil, afirma reprezentantii Consiliului National al Intreprinzatorilor Privati Mici si Mijlocii din Romania. Totul are legatura cu noua lege fiscala care prevede trecerea contributiilor sociale de la angajator exclusiv la angajat!

- AMR (Asociația Municipiilor din Romania) solicita Guvernului Romaniei menținerea promisiunii conform careia, ca urmare a modificarilor fiscale ce vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2018, bugetele autoritaților locale nu vor fi diminuate, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO de Comitetul…

- Respingerea amendamentului privind reducerea cotei impozitului pe venit va afecta anul viitor investițiile și proiectele de dezvoltare din municipiul Satu Mare, spune primarul Kereskenyi Gabor. Pentru a limita cat mai mult pierderile bugetare, Primaria intenționeaza sa majoreze taxele locale. „Alaturi…

- Comisia Europeana intervine in dezbaterea pe marginea legilor justitiei si a modificarii codului penal si a codului de procedura penala. Intr-un raspuns pentru TVR, Comisia Europeana solicita autoritatilor romane sa respecte recomandarile din MCV, inclusiv sa solicite opinia Comisiei de la Venetia."Comisia…