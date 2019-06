Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat miercuri ca negocierile cu Mexicul nu avanseaza suficient si a promis din nou sa impuna taxe vamale pentru toate bunurile venite din tara vecina cu incepere de luni daca Mexicul nu il ajuta sa blocheze migrantii tot mai numerosi care trec frontiera…

- "Discutiile de la Casa Alba asupra imigratiei cu reprezentantii Mexicului s-au incheiat pentru ziua de astazi", a scris pe Twitter presedintele american, aflat intr-un turneu in Europa. "Sunt progrese, dar este absolut insuficient", a apreciat el, precizand ca discutiile vor fi reluate joi. Ministrul…

- Ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard a informat ca tara sa si SUA vor organiza un summit pe 5 iunie, la Washington, pentru a solutiona disputa declansata de anuntul presedintelui Donald Trump privind introducerea unui sistem progresiv de tarife pentru marfurile mexicane, informeaza dpa. Ebrard…

- Departamentul de Aparare din Statele Unite ia în considerare o cerere a forțelor armate americane privind trimiterea a înca 5.000 de militari în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor cu Iranul, au informat doi oficiali, relateaza Mediafax, citând Reuters. Tensiunile…

- Vicepremierul chinez Liu He s-a aflat joi la Washington in vederea reluarii negocierilor comerciale intre China și Statele Unite (a 11-a runda). Atmosfera nu a fost deloc senina. Președintele Donald Trump, care a impus o noua majorare a taxelor vamale la produse importate din China, intrate in vigoare…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa devina, in mai, primul lider strain care il intalneste pe noul imparat al Japoniei Naruhito, a anuntat Casa Alba, relateaza news.ro citand AFP. Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump urmeaza sa efectueze o vizita in Japonia in perioada 25-28 mai, iar…

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, spune ca Turcia și-ar putea extinde planul de achiziționare a sistemelor de aparare de la Rusia, daca nu poate cumpara sisteme de aparare de tip Patriot de la americani și va cauta, de asemenea, alternative și pentru F-35, relateaza Reuters și AFP.Washington…

- CHIȘINAU, 3 apr - Sputnik. În timpul discuțiilor cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Casa Alba, cu o zi înainte de reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de la Washington, președintele american a susținut ca finanțarea NATO este "o racheta care merge în sus",…