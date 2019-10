Stiri pe aceeasi tema

- O jurnalista italiana de televiziune i-a oferit marti sefului diplomatiei americane Mike Pompeo o bucata de parmezan, "cel mai bun din lume", pentru a-l indemna sa nu aplice o serie de tarife vamale care ii ingrijoreaza pe multi agricultori italieni, potrivit AFP. Alice Martinelli, jurnalista…

- Un nou razboi comercial, gata sa izbucneasca. UE ar putea fi obligata sa plateasca tarife comerciale uriașe, intr-o disputa veche de 15 ani cu SUA Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) ar urma sa dea castig de cauza Statelor Unite intr-un litigiu cu Uniunea Europeana, ceea ce ar declansa un nou razboi…

- UE ia in calcul o abordare agresiva in razboiul comercial cu SUA. Lovitura pe care o pregatește pentru Donald Trump Uniunea Europeana ia in calcul o noua abordare agresiva in disputa sa comerciala cu SUA, riscand o deteriorare suplimentara a relatiilor transatlantice, au declarat pentru Bloomberg surse…

- Blocul comunitar ia in considerare impunerea unor tarifele vamale suplimentare ce ar urma sa se aplice unor importuri de bunuri americane in valoare de peste patru miliarde dolari. UE citeaza ca justificare o disputa de acum 22 de ani cu Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) privind subventiile…

- Premierul irakian l-a asigurat luni pe secretarul de stat american Mike Pompeo ca teritoriul tarii sale nu a fost utilizat pentru a ataca instalatii petroliere saudite, dupa informatii ce sugerau ca fiind posibil ca proiectilele sa fi fost lansate de pe teritoriul Irakului, in pofida revendicarii…

- Uniunea Europeana (UE) este pregatita sa elimine tarifele sale vamale pentru automobilele importate din SUA, intr-o incercare de a rezolva actuala disputa comerciala cu Washingtonul, a declarat ministrul german al Economiei, Peter Altmaier. "Prin aceasta masura vom inlatura acuzatiile ca tarifele vamale…

- "Prin aceasta masura vom inlatura acuzatiile ca tarifele vamale americane la masini sunt mai scazute decat cele europene", a afirmat Altmaier intr-un interviu acordat publicatiei Welt am Sonntag.In luna februarie a acestui an, ministrul american al Comertului a remis Casei Albe un raport…