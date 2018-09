Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca termenul de plata de la data de 30.09.2018 expira intr-o zi nelucratoare, plata impozitului pe cladiri, impozitului pe terenuri și impozitului pe mijloacele de transport, se prelungește pana la data de 01.10.2018, inclusiv, a anuntat Primaria Pitesti. Primaria Municipiului Pitesti…

- 1 octombrie este ultima zi de plata, fara majorari de intarziere, a impozitelor și taxelor locale, aferente semestrului al doilea, pe anul in curs. Locuitorii orașului Mioveni care nu si-au achitat inca impozitele și taxele locale mai au inca vreme pana luni, 1 octombrie, cand este ultima zi de plata.…

- Serviciul Finanțe Publice locale din cadrul Primariei municipiului Vaslui le-a reamintit contribuabililor, persoane fizice și juridice, printr-un anunț ca termenul de plata pentru impozitele și taxele locale datorate pentru anul 2018, semestrul II, este 1 octombrie 2018. “Invitam cetațenii municipiului…

- Primaria Municipiului Zalau face cunoscut ca 30 septembrie 2018 este ultimul termen scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale aferente anului 2018. Potrivit sursei citate, in cazul contribuabililor care nu iși platesc la timp obligațiile fiscale, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului…

- bonusul de dobanda pentru 100 de caștigatori selectați prin tragere la sorți, precum și valoarea nominala pentru titlurile de stat FIDELIS, emise in anul 2016 Ministerul Finanțelor Publice va efectua in 6 august 2018 ultima plata de dobanda anuala in valoare de 2,15 RON/obligațiune, de rambursare a…

- Taxele și impozitele locale ce vor fi platite de catre populația din Mioveni in anul 2019 se modifica cu rata inflației de 1,3% fața de cele din 2018, conform HCL 118/21.06.2018. Prin urmare pentru persoanele fizice impozitul pe cladirile rezidențiale se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare…

- Termenul limita pentru depunerea "Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice" este luni, 16 iulie 2018, informeaza ANAF. Declaratia se depune de catilde;tre persoanele care au obligatia declaratilde;rii veniturilor realizate din Romania sau si…

- Sedinta in plen a Camerei Deputatilor are loc de la ora 10.00, iar pe ordinea de zi se afla si Proiectul de Lege privind Codul administrativ al Romaniei. Camera Deputatilor este for decizional pe acest proiect. In 11 iunie, Senatul a adoptat cu 85 de voturi "pentru", 21 de voturi "impotriva"…