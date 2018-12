Stiri pe aceeasi tema

- De luna viitoare, tariful pentru apa de ploaie revine pe facturile tuturor abonatilor operatorului care furnizeaza serviciul de apa si canalizare in municipiul Buzau. Reprezentantii Primariei Buzau afirma ca masura a fost impusa de o lege adoptata in Parlament, de toate partidele.

- Masinile cu volan pe dreapta vor putea fi conduse in Romania doar in anumite conditii. Soferii trebuie sa urmeze cel putin 20 de ore de pregatire pe un asemenea vehicul ori sa fi obtinut permisul intr-o tara in care se circula in acest sistem. Masurile sunt prevazute intr-o lege adoptata de Parlament.…

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.92/2018 privind Legile Justitiei a fost adoptat, miercuri, de Camera Deputatilor, cu 170 de voturi „pentru” si 92 de voturi „impotriva”.

- Camera Deputaților a adoptat miecuri, in plen, proiectul de lege inițiat de Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu pentru declasificarea hotararii CSAT nr. 17/2005 privind combaterea coruptiei. Proiectul prevede ca se vor desecretiza toate protocoalele și acordurile incheiate de SRI cu alte instituții,…

- Camera Deputatilor a adoptat pe 24 octomrbie, ca for decizional, proiectul de Lege offshore cu 170 de voturi pentru si 3 impotriva si o abtinere. Actul normativ va merge, spre promulgare, la presedintele Klaus Iohannis, cel care a retrimis proiectul de...

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la modificarea unui articol din Legea pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. In sesizare, Iohannis invoca "motive de neconstitutionalitate extrinseca",…