Taxe noi pentru bagajele de mână din avion. Află care sunt tarifele Tarifele sunt aplicabile si in cazul celor care au achizitionat bilete inainte de 1 noiembrie cu o data ulterioara intrarii in vigoare a noii politici privind bagajele de mana.



Libertatea a dezvaluit zilele trecute ca acesta este doar unul dintre aspectele pe care le-au inclus in reclamatia catre Consiliului Concurentei reprezentantii Asociatiei pentru Protectia Drepturilor Pasagerilor din Romania(A.P.D.P.R.).



In sesizarea depusa pe 1 noimbrie, A.P.D.P.R. a atras atentia ca in privinta celorlalti doi operatori importanti pe piata din Romania, BlueAir si Tarom, exista riscul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

