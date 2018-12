Stiri pe aceeasi tema

- Strazile decorate cu milioane de luminite, arborii acoperiti cu leduri, pietele transformate in peisaje de basm, un brad urias, sunt doar cateva dintre atractiile de sezon pentru cei care vor sa celebreze Craciunul in Lisabona. Iar aceste decoratiuni, realizate cu mult bun-gust si atentie la detalii,…

- Cele doua amenzi sunt printre cele mai mari aplicate vreodata companiei Facebook. Potrivit The Guardian, responsabilii italieni au descoperit ca Facebook incalca articolele 21, 22, 24 și 25 ale Codului Consumului valabil in Italia, astfel: in timpul procesului de creare a unui cont, Facebook…

- Ministerul Educației din România va derula un program cu scopul de implementare a tehnologiei WiFi în 4500 de școli la nivel național, urmarindu-se astfel realizarea unei platforme naționale integrate de tip campus. Aceasta va asigura accesul wireless atât la rețelele de date interconectate,…

- Tinerii fermieri au depus, in perioada 2015 - 2018, un numar de 14.200 de cereri de finantare pentru investitii in exploatatii agricole, din care peste 11.000 de contracte au fost semnate, a anuntat, joi, intr-un comunicat de presa, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR). Potrivit…

- Un muncitor roman a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut de la 10 metri inalțime intr-o localitate din Italia. Accidentul de munca a avut loc in Sulmona, Italia. Romanul, in varsta de 42 de ani, a cazut de pe acoperișul unei cladiri in timpul orelor de munca. Acesta a cazut in gol de la…

- Cercetatorii au observat noua poziție dupa ce au analizat imaginile obținute din satelitul Copernicus, scrie Euronews . Omul de știința Athanassios Ganas, de la institutul de Geodinamica din Atena, a transmis presei ca mișcarile seismului au fost orizontale, nu verticale. Experții incearca sa determine…

- Productia mondiala de vin s-a redresat in 2018, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, arata un raport publicat vineri de Organizatia Internationala a Viei si Vinului (OIV), transmite Reuters. Productia a crescut cu 12,4% in acest an, pana la 282 de milioane hectolitri -…

- Conform organismului european pentru statistica, in Romania s-au vandut in 2016 putin peste 10 milioane de kg de pesticide, aproximativ la acelasi nivel cu Portugalia si Ungaria. In topul vanzarilor de pesticide este Spania, cu circa 77 de milioane de kg, Urmata de Franta cu 72 de milioane de kg, Italia…