Taxatoarele revin pe autobuze. Care este motivul! Taxatoarele iși vor relua activitatea desfașurata pe autobuze. Anul trecut, conducerea Trans Bus a decis ca aceasta categorie de angajați sa fie eliminata, iar eliberarea și incasarea biletelor sa se faca de catre șoferul autobuzului. Insa de curand, primarul Constantin Toma a anunțat ca se va renunța la aceasta masura, pe autobuze urmand a fi retrimise taxatoarele, in timp ce șoferii se vor ocupa doar cu pilotarea autobuzelor. Explicația principala ar fi aceea ca nu se mai respecta orarul autobuzelor, in condițiile in care șoferul trebuia sa opreasca mai multe minute in stații la orele cu aflux… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

