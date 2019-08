Taxarea terenurilor pentru garaje, stabilită de municipalitatea Baia Mare în funcţie de zonă "Contractele de concesiune, respectiv contractele de inchiriere a terenurilor folosite pentru functionarea garajelor va fi stabilita in functie de zona, cartier. Aceste contracte vor fi incheiate cu beneficiarul abia dupa plata taxei de folosinta, egala cu chiria, conform noilor norme de aplicare adoptate de Consiliul Local. Era normal sa stabilim o taxare in functie de utilizarea terenurilor folosite ca si garaj sau parcare acoperita, si sa facem acest lucru in functie de zona. Fireste, pretul pe metru patrat in zona centrala este mai mare, in comparatie cu zonele indepartate", a spus Catalin… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

