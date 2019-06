Stiri pe aceeasi tema

Nicolae Robu - primarul Timisoarei: S-au transferat catre primarii toate cheltuielile de salarizare a asistenților sociali, a persoanelor cu dizabilitați.

Lasati masina personala si folosiți tramvaiele si autobuzele, dar numai dupa ce municipalitatea va pune la punct transportul in comun local. Blocajele din trafic arata ca traficul din oras constituie o reala problema, iar solutiile gandite de primarie nu au niciun fel de efect benefic. USR Timisoara…

O noua cursa de alergare face ca circulația mijloacelor de transport in comun sa fie afectata și in aceasta duminica. Astfel, duminica, 12 mai, intre orele 7.00 – 12.00, vor aparea modificari din pricina unei noi ediții a „Crosului Firmelor", dupa cum urmeaza: Linia Expres 7 – autobuzele de pe aceasta…

Societatea de Transport Public Timișoara a facut un pas important cu scopul de a veni in sprijinul persoanelor straine care aleg sa circule cu mijloacele de transport in comun. Astfel, incepand din aceasta saptamana, in tramvaie, troleibuze, autobuze și minibuze sunt disponibile informații in privința…

Societatea de Transport Public Timișoara anunța publicul calator asupra modificarilor de traseu ale liniilor de transport in comun...

- Google Pay se poate conecta acum la contul Gmail pentru a extrage automat de pe e-mail lucruri precum carduri cadou sau bilete de calatorie. Funcția, descoperita de 9to5Google, pare sa fie lansata pentru mai mulți utilizatori Android.

Primaria Municipiului Deva prelungeste cu doua saptamani perioada de distribuire a tichetelor gratuite de calatorie pentru transportul public local valabile pentru intervalul aprilie – iulie 2019. Pensionarii cu venituri lunare mai mici de 1.000 de lei, veteranii de razboi si vaduvele…

- Transportul feroviar de calatori va trece, in noaptea de sambata spre duminica, la ora de vara, ora 3.00 urmand sa devina ora 4.00, anunta CFR Calatori. Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare.