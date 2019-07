Taxarea muncii, redusă. Chirieac, după anunțurile lui Teodorovici: Măsură de dreapta. Acel impozit trebuie redus "Este absolut necesar" "Probabil ca aceasta masura (n.r taxarea redusa a muncii) va fi combinata cu altceva, de exemplu cu impozitarea pensiilor speciale, ceruta de electoratul din Romania si nu in numar mic. Am vazut la alegerile din 26 mai: 77% sunt pentru taxarea pensiilor speciale, cel putin. Pe de alta parte, este absolut necesar sa reduci impozitul pe munca. Noi vrem ca oamenii sa munceasca si, in functie de ce muncesc, sa castige. Acel impozit trebuie redus, este foarte ridicat. Impozitarea muncii in Romania este mult mai mare decat impozitarea capitalului, de exemplu. Este… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

