Taxarea inversa in TVA expira la finalul acestui an pe principalele domenii! De ce depinde prelungirea mecanismului?

- Petrom, cea mai valoroasa companie de pe bursa si a doua din Romania, propune actionarilor ca 45% din profitul net realizat pe 2017 sa fie dirijat spre dividende, echivalentul unui randament de 6,5%. Cu rezultatele pe 2017, compania devine a doua cea mai ieftina actiune din indicele bursier BET. Ce…

- Prezent la lucrarile Saptamanii Parlamentare Europene, el a avut o intalnire de lucru la Bruxelles cu Comisarul pentru justitie, drepturile consumatorilor si egalitate de gen Vera Jourova. Principalele teme discutate au fost eficiența sistemelor judiciare in UE și riscurile actuale, importanta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la congresul extraordinar al partidului, ca sunt cel putin sase domenii prioritare in Romania prin care isi poate maximiza dezvoltarea, printre care infrastructura, agricultura si IT. "Sunt cel putin sase domenii prioritare in Romania prin resursele…

- Directorul sportiv al echipei AC Milan, Massimiliano Mirabelli, a dezvaluit ca gruparea italiana vrea sa il transfere pe portarul formatiei Napoli, Pepe Reina, care va deveni liber de contract la finalul sezonului, ceea ce alimenteaza zvonurile ca Gianluigi Donnarumma ar urma sa plece. Campion…

- 'Ultimul raport de tara al Comisiei Europene arata cum guvernarea PSD a abandonat integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, insa nimeni de la PSD, nici la Palatul Victoria si cu atat mai putin de la partid, nu a catadicsit sa dea un raspuns la constatarile grave ale oficialilor europeni. Raportul…

- Romania are inca multe regiuni neexploatate turistic, iar nevalorificarea potentialului, lipsa fortei de munca si a investitiilor sunt principalele probleme care fac ca industria turistica sa aiba un ritm de crestere destul de lent, de circa 10% anual, a declarat Traian Badulescu, consultant turistic.

- Principalele cauze ale mortalitatii la nivel mondial sunt bolile cardiovasculare, dar ele sunt cel mai frecvent observate la femei. Romania este pe locul 3 in lume la decese cauzate de boli cardiovasculare. Conform Fundatiei Romane a Inimii, 62% dintre decesele din tara noastra au drept cauza acest…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, despre criza de ”imunoglobina”, referindu-se la declansarea mecanismului de protectie civila, din cauza lipsei totale de imunoglobulina in Romania, transmite News.ro . ”O alta problema la care doresc sa ma refer este declansarea…

- Pregatirea urmatoarei misiuni de evaluare a Comisiei Europene in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) a fost obiectivul reuniunii Comisiei de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei, reuniune desfasurata…

- Incepand cu 1 martie 2018, detinatorii de domenii „.ro” vor putea sa achite contravaloarea serviciului de mentenanta pentru perioada dorita, de minim un an si maxim 10 ani, tariful practicat de registrul de domenii „.ro” fiind de 6 euro pe an, fara...

- La nivelul european, in 2016, s-au inregistrat 25.670 de decese in urma accidentelor de circulație, cu 2% mai puține decat in anul anterior, in timp ce in Romania numarul persoanelor decedate a crescut cu peste 1%.

- Craiova s-a alaturat ieri campaniei nationale „Romania se ridica in picioare pentru asistența sociala“. Aula „Mihai I“ a Universitații din Craiova, unde s-a desfasurat evenimentul, a fost ieri arhiplina. Reprezentanti ai mediului academic, ai primariilor, oficialitati, studenti, precum si reprezentanți…

- Nu se poate discuta de compensarea emigrarii prin imigrare, deoarece la data de 31.12.2017 in Romania erau stabiliti aproximativ 117.000 straini, din care 3.900 de persoane cu protectie internationala, refugiati sau alte feluri de protectie. Cererile de azil politic au crescut de la 1.500 in anii anteriori…

- Romania risca sa isi detoneze singura bomba evaziunii fiscale. Incapabila sa informatizeze ANAF, a lasat deschise portile marilor evazionisti din regiune si, mai mult decat atat, risca sa piarda la finalul acestui an derogarea de la Comisia Europeana pentru aplicarea taxarii inverse in domenii cu…

- Indecizia politica de la cel mai inalt nivel, schimbarile dese de premieri si de ministri, protestele de strada care amplifica si ele zgomotul politic si interminabilele scandaluri din Romania ne fac pe fiecare dintre noi sa ne intrebam oare ce va urma si ce ne mai asteapta. Daca la oamenii simpli…

- MFI premiaza, anual, cei mai merituoși oameni din societate si adduce in fata opiniei publice cei mai talentati membri societații in diverse domenii, ii prezinta ca exemple de urmat la nivel național și internațional. Inițial, acest premiu a fost acordat numai in domeniul educației, dar din…

- Un magazin online pentru copii a introdus plata cu Bitcoin pentru produse precum jucarii, carucioare si biberoane, a anunțat compania. "Iniţial nu am crezut că merită să investesc timp şi resurse implementând această metodă de plată, crezând că…

- Presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, ii cere presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, printr-o scrisoare, sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pentru Romania si spune ca in cazul unor noi atacuri asupra independentei…

- Liderii social-democrati au fost luati prin surprindere, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, de propunerea presedintelui partidului, Liviu Dragnea, privind organizarea unui congres extraordinar in luna martie, unii dintre ei exprimandu-se impotriva acesteia. …

- Ministerul Sanatatii a pregatit un milion de doze de vaccin antigripal, insa stocuri inca exista, pentru ca romanii nu s-au vaccinat. Acum avem un numar in crestere de morti, tot mai multi bolnavi si spitale in carantina. Autoritatile au impus mai multe masuri, insa exista lucruri pe care…

- Un pret exagerat de ridicat pentru reparatii nu garanteaza o calitate sporita, ci uneori poate ascunde o incercare de a creste artificial si nejustificat valoarea despagubirii, respectiv valoarea facturii achitate de asiguratori. Inerent, astfel de practici se vor concretiza mai devreme sau mai tarziu…

- Cinci anevrisme cerebrale ale unei femei au fost tratate, la Targu Mures, prin implantarea simultana a doua dispozitive de ultima generatie. Prin interventia care reprezinta o premiera medicala in Romania a fost eliminat riscul unei hemoragii...

- Inspectoratul Teritorial de Munca Argeș a efectuat in prima luna a anului 172 de controale in domeniul relațiilor de munca. La 28 de angajatori au fost depistate ca prestand munca nedeclarata un numar de 47 de persoane. In urma acestor controale, au fost aplicate 22 amenzi, valoarea lor fiind in suma…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a intalnit joi cu procesatorii si cultivatorii de orez, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta acest sector in vederea identificarii solutiilor pentru a veni in sprijinul acestora, informeaza ministerul de resort printr-un comunicat remis AGERPRES.…

- Președintele Comisiei Europene a anunțat ca orice pas inapoi privind statul de drept va face astfel incat ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare, dar și aderarea noastra la Schengen sa fie discutate “in alți termeni”. Președintele Romaniei a discutat cu oficialii europeni mai ales despre…

- Consiliul European AGRIFISH, care a avut loc la Bruxelles in data de 29 Ianuarie 2018, este primul organizat pe parcursul Președinției Bulgariei. Principalele discuții au vizat Comunicarea Comisiei intitulata “Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, situația de pe piața zaharului, a carnii…

- „Am discutat despre proiectele aflate in lucru și, evident, despre problemele și riscurile cu care Romania se confrunta. Dupa cum am mai spus Romania a facut progrese anul trecut, mai ales in ultimele luni, dupa ce au fost acreditate autoritațile de management și control a fondurilor europene. S-au…

- Cel mai riscant domeniu din economie este comertul cu ridicata si amanuntul, cu 9.468 de firme, urmat de constructii imobiliare (3.260), restaurante si alte servicii de alimentatie (1.670), lucrari speciale de constructii (1.566) si transporturi (1.507), arata un studiu realizat de Keysfin.

- ENGIE reinnoieste parteneriatul cu CSM București pentru susținerea performanțelor handbalului feminin si a Centrului de Copii si Juniori din cadrul clubului. Valoarea financiara a parteneriatului se situeaza la nivelul celei de anul trecut, respectiv de 280.000 euro. Handbalul feminin continua sa fie…

- Presedintii celor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, se declara ingrijorati de "modul incorect in care a fost informata Comisia Europeana in ceea ce priveste transparenta dezbaterilor pe tema justitiei din Romania". Dupa ce Comisia Europeana a avertizat…

- Romania incepe competitia acasa, cu Muntenegru. Apoi, pentru "tricolori" urmeaza derby-ul de la Belgrad, cu Serbia, pe 10 septembrie. Revansa e programata peste o luna, pe 14 octombrie, dupa Lituania - Romania, care se va disputa cu trei zile inainte. Finalul din noiembrie e acasa cu Lituania si…

- Ce efect vor avea demonstratiile de la 20 ianuarie asupra situatiei politice din Romania? Depinde de PSD. Care pentru protestatari e „ciuma rosie“. Se va destepta Partidul? Dar cum sa speri in ameliorarea unei molime?

- Un profesor debutant castiga, in Romania, mai putin decat un muncitor necalificat. Iar acest lucru se intampla de foarte mult timp. Dupa zeci de ani in care au facut mitinguri si greve, chiar si dascalii par sa se fi resemnat. Putin primesc, putin investesc in profesia lor.

- Opoziția parlamentara susține ideea alegerilor anticipate, dar rezultatul unui asemenea demers nu ar avea un final cu mult diferit fața de situația actuala, conform unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru STIRIPESURSE.RO, in perioada 3-10 ianuarie. Potrivit cercetarii…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, a declarat, intr-un interviu acordat ziare.com, ca social democrații au acceptat discursul paranoic al oamenilor din jurul lui Liviu Dragnea, ceea ce a dus la izolarea partidului pe termen lung.“Depinde foarte mult de oamenii…

- Legea anticoruptie, ceruta de mai mult timp de Comisia Europeana, a fost adoptata fara nicio modificare, in favoarea ei pronuntandu-se 146 de deputati, iar impotriva 76. Grupul parlamentar socialist a fost singurul care a sprijinit veto-ul presedintelui Radev, votand impotriva legii.La…

- "Vorbim de sistemul de sanatate bazat pe asigurari sociale din Romania si pe finantarea absolut insuficienta. Avem in Romania, conform legii, asigurari sociale de sanatate obligatorii. Daca ma uit insa la faptul ca sunt aproape 5 milioane de contributori pentru aproximativ 19 milioane de persoane,…

- Unul dintre cei mai cunoscuti blogeri culinari din Romania a realizat o lista cu alimentele care nu expira niciodata, cu conditia sa fie depozitate in conditii optime. In categoria alimentelor, bucatarul include si bauturile alcoolice tari.

- Ovidiu Bic, mijlocasul echipei Gaz Metan Medias, este primul transfer al iernii la CS Universitatea Craiova, care a platit 200.000 de euro pentru jucatorul de 23 de ani. Bic se antreneaza deja alaturi de Baluta si compania in Antalya si a declarat ca este fericit cu aceasta mutare in Banie. …

- Mutare fulger pe piața auto din Romania. Bulgarii vor sa invadeze București pana in vara anului viitor și pregatesc un proiect de senzație. Dupa ce a incheiat, recent, un parteneriat cu grupul petrolier olandezo – britanic Shell, cel mai mare operator din Bulgaria iși face intrarea in țara noastra…

- Va fi un an extrem de agitat pe piata televiziunilor de sport din Romania. Motivul? Urmeaza sa expire aproape toate contractele privind competitiile majore care sunt detinute in momentul de fata, exclusiv sau nu, de unul sau ambele posturi de sport, Telekom si Digi. Champions League se modifica Prima…

- Romania. „Captain Adventure” a luat sfarsit. Nu inainte ca cele trei grupe de tineri din Romania sa fi strabatut in lung (mai ales in lung) si in lat Iordania. Asociatia Pas Mare a pus punct final proiectului „Captain Adventure” dupa ce 30 de tineri din Arad, dar si din alte locuri din tara, au facut…

- "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic adecvat pentru combaterea coruptiei, ci va face dificila lupta impotriva acesteia", a spus Radev, care este presedinte din noiembrie 2016. In argumentatia pentru veto, presedintele Bulgariei a specificat ca proiectul de lege…

- Medicul Mihai Lucan s-a prezentat, vineri dimineata, la Sectia 17 Politie in cadrul masurii controlului judiciar dispuse de instanta, acesta declarand, la iesire, ca Romania este o tara careia nu ii plac miturile, referindu-se la persoana sa.

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anunțat, miercuri, care sunt planurile FRF pentru echipa naționala. Selecționerul Cosmin Contra dorește ca tricolorii sa dispute partide amicale cu echipe europene in cele doua date stabilite de UEFA din luna martie a anului 2018, pentru a…