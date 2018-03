Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a respins proiectul de abrogare a pensiilor speciale. Initiatorii proiectului, parlamentarii USR, propuneau restabilirea egalitatii in relatia cu statul prin abrogarea regimurilor de pensii speciale si revenirea la principiul contributivitatii. Proiectul de lege merge la Camera deputaților,…

- Uniunea Europeana planuiește legi mai stricte pentru protecția consumatorilor in fața Facebook și a Gmail, un serviciu deținut de catre Google, pe masura ce cresc ingrijorarile cu privire la securitatea datelor personale, ca urmare a scandalului Cambridge Analytica, in care o firma de consultanța politica…

- ”Traditionalismele” prost intelese de la parinti, lipsa de comunicare si traumele copilariei sunt doar cateva dintre provocarile carora un cuplu trebuie sa le faca fata in Romania secolului XXI. Specialistii spun ca o relatie de cuplu deficitara se poate transforma intr-un adevarat dezastru pe toate…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, un proiect care prevede introducerea unei taxe digitale la nivel comunitar, impusa in functie de zona obtinerii profitului, nu de locul in care se afla sediul companiilor din domeniul tehnologiei informationale, scrie mediafax.ro.

- Noile norme privind impozitarea companiilor cu afaceri digitale, propuse de Comisia Europeana, ar putea duce mari beneficii financiare statelor in care acestea isi desfasoara activitatea, chiar daca nu au sedii, ci doar platforme digitale.

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, un proiect care prevede introducerea unei taxe digitale la nivel comunitar, impusa in functie de zona obtinerii profitului, nu de locul in care se afla sediul companiilor din domeniul tehnologiei informationale, transmite Mediafax . „Comisia Europeana a propus…

- Comisia Europeana a propus miercuri noi norme de impozitare care se vor aplica companiilor cu venituri totale anuale de 750 de milioane de euro la nivel mondial si de 50 de milioane de euro la nivelul UE. Propunerea este un impozit pe venit de 3% din cifra de afaceri si estimarea este ca vor fi afectate…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, un proiect care prevede introducerea unei taxe digitale la nivel comunitar, impusa in functie de zona obtinerii profitului, nu de locul in care se afla sediul companiilor din domeniul tehnologiei informationale. "Comisia Europeana a propus miercuri…

- Comisia Europeana va prezenta miercurea viitoare o propunere pentru aplicarea unui impozit pe incasarile marilor companii digitale, pentru ca acestea sa plateasca o cota corecta de taxe in Uniunea Europeana.

- In plus, are in vedere o a doua directiva pentru a dezvolta definitia de "sediu permanent" al companiilor, astfel incat sa se ia in considerare "crearea de valoare" si nu doar prezenta fizica, asa cum se intampla in prezent, pentru a se stabili unde opereaza efectiv si, astfel, unde trebuie sa contribuie…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa anunta ca in Parlamentul European a fost votat Raportul referitor la propunerea de Directiva a Consiliului privind o baza fiscala comuna a societatilor. Directiva vizeaza stabilirea unui set unic de norme de calculare a bazei fiscale a societatilor pe piata interna a UE.…

- Platformele online de tipul celor operate de Google, Apple si Amazon.com se vor confrunta cu noi reglementari europene pentru practicile lor de afaceri, autoritatile de la Bruxelles intentionand sa le restranga influenta uriasa detinuta pe piata, relateaza Reuters. Comisia Europeana lucreaza…

- Majoritatea covarsitoare a oamenilor de afaceri, 85%, declara ca incertitudinile fiscale si legislative din ultimul an au un impact negativ direct asupra planurilor de investitii ale companiilor pe care le conduc. Doar 13% dintre companii considera ca nu le sunt afectate investitiile, in timp ce 2%…

- Alianta pentru Centenar, din care fac parte mai multe organizatii unioniste, organizeaza duminica, 25 martie, o actiune publica – Marea Adunare Centenar, pentru a marca cei 100 de ani de la Marea Unire.

- Majoritatea oamenilor de afaceri, 85%, declara ca incertitudinile fiscale si legislative din ultimul an au un impact negativ direct asupra planurilor de investitii ale companiilor pe care le conduc, conform Barometrului mediului de afaceri romanesc, editia 2018, realizat de EY. Studiul semnaleaza…

- Comisia Europeana a declarat, miercuri, la o intalnire cu firme de top din domeniul digital ca alegerea preferata de Uniunea Europeana este o reforma a impozitarii profiturilor, mai degraba decat o impozitare a veniturilor, o mișcare salutata de marile companii online americane, potrivit Reuters . Uniunea…

- Romania primește un duș rece din partea Comisiei Europene, care, intr-un raport privind situația economica și sociala din țarile membre remarca faptul ca Romania risca o aterizare forțata a economiei, in ciuda creșterii puternice din ultimul an.

- Comisia Europeana a aprobat acordarea unui ajutor financiar de 32,5 milioane de euro Ucrainei. Informatia a fost confirmata de ministrul Economiei de la Kiev. Banii urmeaza sa fie investiti in dezvoltarea regionala si administratia publica. In schimbul acestor resurse financiare, Ucraina s-a angajat…

- Comisia Europeana a aprobat acordarea unui ajutor financiar de 32,5 milioane de euro Ucrainei. Informatia a fost confirmata de ministrul Economiei de la Kiev.Banii urmeaza sa fie investiti in dezvoltarea regionala si administratia publica.

- Europaralmentarii PSD au votat, vineri, impotriva unei rezolutii initiate de grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European (S&D), din care fac parte si ei, care vizeaza activarea Articolului 7 din Tratatul de la Lisabona impotriva Poloniei, ca urmare a ingrijorarilor…

- ORA DE VARA 2018: Propunerea legislativa pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vara si a orei oficiale de vara pe teritoriul Romaniei, inregistrata recent la Senat pentru dezbatere, ar putea aduce schimbari privind ora folosita pe timp de vara. Pentru a…

- Eurodeputatii au aprobat joi procedura Comisiei Europene (CE) vizand sa sanctioneze reformarea sistemului judiciar si sa plaseze presa din Polonia sub un control strict, considerate de Bruxelles o incalcare a statului de drept, relateaza Reuters. UE a lansat o procedură în baza Articolului…

- Comisia Europeana va prezenta in luna mai 2018 propunerea pentru cadrul financiar urmator al Uniunii Europene si se gandeste la un mecanism prin care sa fie legata acordarea fondurilor europene, incepand cu anul 2020, de respectarea statului de drept in tarile membre, a declarat, joi, la Bucuresti,…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%, arata un proiect de document obtinut de agentia Reuters.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o dezvaluire facuta de agenția Reuters referitoare la un proiect al Comisiei Europene privitor la impozitarea marilor companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%, arata un proiect de document obtinut de agentia Reuters.

- Romania risca sa isi detoneze singura bomba evaziunii fiscale. Incapabila sa informatizeze ANAF, a lasat deschise portile marilor evazionisti din regiune si, mai mult decat atat, risca sa piarda la finalul acestui an derogarea de la Comisia Europeana pentru aplicarea taxarii inverse in domenii cu…

- „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei sunt elemente fundamentale pentru o Romanie puternica in cadrul UE, asa cum au reamintit si presedintele CE, si prim-vicepresedintele…

- Deputații au examinat astazi moțiunea simpla depusa de socialiști asupra activitații ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, informeaza Noi.md. Propunerea de demitere a ministrului nu a intrunit insa un numar suficient de voturi. Pentru acordarea votului de neincredere au votat doar…

- Comisia Europeana a reacționat, vineri, la propunerea facuta de ministrul justiției, Tudorel Toader, de revocare a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi.

- Comisia European a reactionat, vineri, la propunerea facuta de ministrul justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Concret, Comisia Europeana a comunicat ca urmareste cu ingrijorare situatia din Romania.

- Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, iese la rampa cu un atac la adresa procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Vanghelie și susține ca, mai devreme sau mai tarziu, aceasta va avea soarta lui Nicolae Ceaușescu, cel care considera ca este veșnic, dar in 1989 a fost dat jos de catre…

- O noua zi se incheie, o zi din toamna anului 2017. E 8.30 seara. Plec de la birou, unde detin o functie cu raspunderi mari, intr-o companie importanta in care muncesc de 16 ani. Este din nou tarziu si ajung grabita la mama de unde trebuie sa o iau pe Maria mea de 5 ani si sa traversez Bucurestiul pana…

- Noile norme au scopul de a instaura un climat de incredere intre statele membre, astfel incat acestea sa poata face schimb de informatii, si de a stimula cooperarea intre autoritatile fiscale nationale si autoritatile de aplicare a legii.Cele mai prudente estimari arata ca frauda in domeniul…

- Avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de Comisia Europeana (CE). ''PIB-ul Romaniei a accelerat in 2017 la un nivel estimat la 6,7%, un record post-criza. Principalul motor al…

- Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar, informeaza economica.net. ”PIB-ul Romaniei a accelerat ...

- CE: Cresterea economiei Romaniei va incetini in 2018 si 2019 Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar. ''PIB-ul României…

- Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar. “PIB-ul României a accelerat în 2017 la un nivel estimat la 6,7%,…

- Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar. ''PIB-ul Romaniei a accelerat in 2017 la un nivel estimat la 6,7%, un record…

- Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, dupa ce a accelerat in 2017 la 6,7%, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar.

- „Conform cifrelor CNP, economia Romaniei a crescut cu 7,1% in 2017 si va creste cu 6,1% in 2018, peste estimarile anterioare, respectiv 6,1% in 2017 si 5,5% in 2018. Produsul Intern Brut pe anul 2017 : 853,2 miliarde de lei, fata de 842,5 miliarde de lei, iar cel pe 2018 va fi de 924,2 miliarde lei,…

- Gigantul american Amazon a anuntat luni ca a ajuns la un acord cu Fiscul francez in urma caruia va plati, retroactiv, taxe in valoare de aproximativ 200 milioane de euro, transmite AFP, preluata de Agerpres. În anul 2012, Ministerul francez al Economiei a înştiinţat filiala franceză…

- Propusa de Comisia Europeana joi, 1 februarie, noua Directiva va imbunatați calitatea apei potabile și va facilita accesul la aceasta, permițand totodata o mai buna informare a cetațenilor. Propunerea legislativa are ca obiectiv garantarea dreptului de acces la servicii esențiale de calitate, inclusiv…

- Comitetul European al Regiunilor (CoR) și-a adoptat poziția cu privire la evaluarea la jumatatea perioadei a pieței unice digitale. Raportorul Alin Nica (RO-PPE), primarul comunei Dudeștii Noi, subliniaza ca orașele și regiunile au o poziție-cheie pentru a valorifica potențialul de creștere al economiei…

- Andrusca Danut, ministrul Economiei s a nascut la 19 ianuarie 1969, potrivit www.cdep.ro. Este absolvent al Facultatii de Stiinte Economice din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi 2001 . A detinut functiile de director general al S.C. ANDORIX 1991 1994 si al S.C. ULPROD 1993 2014 , administrator…

- Danut Andrusca, propus de PSD pentru functia de ministru al Economiei, a fost director general la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare (RAAN) din Drobeta Turnu Severin, iar rezultatele obtinute l-au propulsat la conducerea Cupru Min SA.

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier. „Am discutat și stabilit împreuna care va fi propunerea noastra pentru funcția de premier. A fost o procedura noua, au fost mai multe propuneri. A fost o discuție foarte buna și am ajuns la concluzia…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) anunta organizarea, impreuna cu Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), a unei reuniuni de consultare pe marginea propunerii de Directiva privind dreptul de autor in Piata Unica Digitala. Directiva europeana face parte din cel de-al…

- Banca Centrala Europeana nu propune renuntarea la garantarea depozitelor bancare, iar plafonul de garantare de 100.000 de euro nu va fi modificat, a declarat Cristian Bichi, consilier guvernator BNR, comentand o serie de informatii aparute in presa locala in ultima perioada. Astfel,…

- Guvernul a anunțat intenția de a introduce o taxa auto, dupa ce cea veche a fost anulata la inceputul acestui an. Scopul acesteia ar fi - dupa cum declara ministrul Mediului - de a scoate din circulație mașinile vechi și intens poluante. Pentru acestea taxa ar putea ajunge la 200 euro pe an. In 2017…