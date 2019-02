Stiri pe aceeasi tema

- Turistii care ajung in popularul oras italian din Laguna Venetiana pentru o excursie de o zi ar putea fi obligati sa achite o taxa de intrare, incepand din luna mai, relateaza agentia DPA. Valoarea taxei de vizitare a orasului Venetia ar fi de 3 euro, conform declaratiilor facute luni de primarul Luigi…

- Municipalitatea pietreana are depuse proiecte pentru finantare europeana in valoare de peste 80 de milioane de euro, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la sediul PNL Piatra-Neamt, primarul Dragos Chitic. Edilul liberal a adaugat ca finantarile vor conduce la o dezvoltare accelerata a orasului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani (transportatori) care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Ungaria ca, in conformitate cu datele transmise de autoritațile locale, incepand din 03 februarie 2019 se instituie o obligație noua de incarcare a datelor…

- Valea Jiului ar trebui sa beneficieze de transport ecologic. De proiectul Green line Valea Jiului se vorbește de cațiva ani, insa deocamdata doar s-au intocmit documentații. Acum, primaria municipiului Vulcan a scos la licitație un contract de 110.000 de lei care prevede servicii de consultanța pentru…

- Turistii care viziteaza Cluj-Napoca platesc din 1 ianuarie 2019 o taxa speciala de turism, al carui scop va fi de imbunatatire a promovarii orasului. Astfel, turistii vor plati o taxa speciala pentru turism 1% din valoarea totala a cazarii (valoarea nu include TVA). Decizia a fost luata in ultima sedinta…

- Accesul auto va fi limitat total in Alba Iulia in 1 Decembrie, incepand cu ora 07.00, urmand ca cei care vin cu autoturismele personale sa-si lase vehiculele in jurul orasului, in parcari temporare, de unde vor fi preluati de autobuze din sfert in sfert de ora. „Turistii carora li s-a garantat spatiu…

- Primarul Rașnovului, Liviu Butnariu, prezinta la sceasta ora problemele și investițiile din stațiune. „Repararea DN73. Constructorii au dat termenul de 11 noiembrie pana la care mai trebuia turnat inca un strat de asfalt. Toate graficele trimise nu au fost respectate. Ne-au lasat și o caseta nefinalizata,…

- O vacanța exotica in Maldive sau Republica Dominicana? Tu unde vrei sa pleci in concediu? Pentru ca ambele destinații sunt la fel de atractive și de inedite, noi ne-am hotarat sa va oferim cateva motive pentru a adauga aceste doua destintații exotice pe lista cu dorințe. 3 motive sa vizitezi Maldive…