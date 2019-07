Stiri pe aceeasi tema

- O taxa la intrarea in orasul cu 1,6 milioane de locuitori 'este una dintre masurile aflate pe masa', a spus Ada Colau la televiziunea locala. Orasul, care nu respecta recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in ceea ce priveste poluarea aerului, va limita deja semnificativ…

- PNL Alba iși reafirma capacitatea de a continua, la Alba Iulia, proiectele incepute in administrația condusa de Mircea Hava și dupa plecarea acestuia in funcția de europarlamentar. Echipa care va asigura interimatul la conducerea primariei va pastra ca reper dominant interesul pentru dezvoltarea orașului…

- Reprezentantul ONU în Libia, Ghassan Salame, a declarat joi ca este îngrijorat de intensificarea activitații organizației Stat Islamic în regiune, relateaza site-ul agenției Tass, citat de Mediafax. "Sunt îngrijorat pntru ca mereu am avut atacuri ale organizației Stat…

- Unitațile sanitare de urgența pentru copii vor primi Protocolul de Profilaxie post mușcatura de capușa care a fost elaborat de catre medicii specialiști din cadrul Institutului național de boli infecțioase Matei Bals. Masura a fost luata de ministrul Sanatații, Sorina Pintea care, aflata intr-un un…

- Deși ordinea de zi a ședinței nu anunța nimic ieșit din comun, chiar inainte de a se trece la dezbateri, patronul salonului de nunți, Firuț Radoia, a cerut pe un ton imperativ, cu acuzații la adresa liberalilor și a viceprimarului Marius Isac, introducerea PUD-ului peste ordinea de zi. Ca…

- Obezitatea reprezinta la ora actuala una dintre cele mai frecvente boli cu care se confrunta intreaga omenire, iar studiile Organizatiei Mondiale a Sanatatii arata ca 39% dintre adultii planetei sunt supraponderali, in timp ce 13% sunt chiar obezi. Majoritatea populației lumii traiește in țari unde…

- Oradea infloreste de la un an la altul. Turistii au cheltuit acolo, anul trecut, peste sase milioane si jumatate de euro. Investitiile in reabilitarea cladirilor au schimbat la fata orașul. Detaliile cetatii vechi de un mileniu, dar si fatadele cladirilor in stil Art Nouveau sunt o revelatie pentru…