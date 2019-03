Taxa pe sticle si borcane se aplica din aprilie. O vom plati? Iata ce spun producatorii si comerciantii

Desi e deja in vigoare, ordonanta de urgenta care ii obliga pe comercianti sa preia, in regim de garantie, sticle returnabile si alte ambalaje reutilizabile de la populatie, incepand cu 31 martie, s-ar putea sa nu se aplice prea curand.



Motivul - au explicat surse din piata consultate de Ziare.com - este ca Guvernul a creat un sistem de reciclare greoi, care cel putin pe termen scurt s-ar putea sa nu-i foloseasca romanului la nimic...



Potrivit OUG 74/2018, incepand cu data de 31 martie, magazinele care vand produse in ambalaje reutilizabile - adica acele ambalaje create si…