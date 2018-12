TAXA pe LĂCOMIE. Teodorovici, mesajul zilei Guvernul propune ca, de la 1 ianuarie 2019, sa se aplice institutiilor financiar-bancare o taxa denumita ''taxa pe lacomie", in cazul in care ratele ROBOR la 3 si 6 luni depasesc o anumita valoare. ”Cea mai buna expresie pentru ce se intampla ”Cea mai buna expresie pentru ce se intampla in Romania "Se propune ca de la 1 ianuarie 2019 sa se aplice o taxa pe activele institutiilor financiar-bancare, denumita taxa pe lacomie, pentru ca este cea mai buna expresie pentru ceea ce se intampla azi in Romania, care se aplica institutiilor in cazul in care ratele ROBOR la 3 luni si 6 luni depasesc o anumita valoare procentuala.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

