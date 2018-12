Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert Americana in Romania (AmCham) solicita retragerea imediata a proiectului de Ordonanta de Urgenta privind noile masuri fiscale anuntate de catre ministrul de Finante in data de 18 decembrie cu intentia de a fi implementate incepand cu 1 ianuarie 2019.

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri, ca seful statului Klaus Iohannis face o confuzie cu privire la OUG privind "taxa pe lacomie", precizand ca rolul predominant al bancilor este cel de intermediere bancara.

- Jurnalista Cristina Țopescu a transmis un mesaj pentru Tudor Chirila, care a mers și marți in Piața Victoriei din Capitala pentru a protesta. „Eu imi cer iertare lui Tudor Chirila ca nu pot fi zilele astea in piața, am pe cineva bolnav acasa și nu pot pleca. In weekend, insa, voi gasi o soluție și…

- Guvernul a anuntat, marti, unele masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, uintre care "taxa pe lacomie" pentru banci sau scutirea firmelor de constructii de la plata contributiilor sociale in urmatorii 10 ani, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie…

- Liderul USR Dan Barna spune ca are un optimism moderat in privința șanselor moțiunii de cenzura impotriva Guvernului care intra joi la vot, el precizand ca a discutat cu cateva zeci de parlamentari, iar cifrele sunt variabile. El a mai spus ca riscul adoptarii unei Ordonanțe de Urgența pe amnistie și…

- Numarul bolnavilor care se adreseaza Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu a crescut semnificativ in ultimele luni. Drept urmare, si veniturile policlinicii au inregistrat acelasi trend. Medicul Vas...

- Un medic musulman din Republica Yemen a reusit sa castige increderea pacientilor si respectul colegilor la Calarasi. Dupa 8 ani de munca neintrerupta in Spitalul Judetean de Urgenta, Abdulrahman Al Shehari, de 51 de ani, a ajuns seful Sectiei de Chirurgie Plastica si Reparatorie.