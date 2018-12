„Taxa pe lăcomie”, ignorată de leu Perioada 17-26 decembrie a fost una favorabila pentru leu, chiar daca guvernarea PSD-ALDE a introdus „taxa pe lacomie” pentru a putea menține deficitul bugetar sub pragul critic de 3%. Negocierile lungi cu companiile din sectoarele vizate, in special cel bancar, au calmat spiritele prin micșorarea „taxei”, iar reducerea plasamentelor in dolari americani, dupa valul de […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile lungi cu companiile din sectoarele vizate, în special cel bancar, au calmat spiritele prin micșorarea „taxei" iar reducerea plasamentelor în dolari americani, dupa valul de critici al președintelui Trump la adresa Fed, s-a reflectat în scaderea cursului principalelor…

- Guvernul a anuntat, marti, unele masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, uintre care "taxa pe lacomie" pentru banci sau scutirea firmelor de constructii de la plata contributiilor sociale in urmatorii 10 ani, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie…

- Liceul Tehnologic "Dobrogea" cu sediul in comuna Castelu, Judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante, dupa cum urmeaza:bull; denumirea postului ndash; informatician ndash; 1 post vacant contractual, pe perioada nedeterminata.Conditii…

- Adrian Dulgher, tanarul milionar de 32 de ani, de origine moldoveana, stabilit in Marea Britanie, apreciaza schimbarile care se produc in ultimul timp in tara noastra. Dulgher administreaza mai multe afaceri in Londra și spune ca are relații de business și in Moldova și ca intenționeaza sa porneasca…

- HOROSCOP Daca unii privesc despartirea ca pe un nou inceput si isi gasesc mai usor puterea pentru a trece prin aceasta etapa dificila, pentru altii acest moment este cu adevarat o grea incercare. Trebuie sa stii ca si acest capitol este puternic influentat de astre. HOROSCOP Iata care sunt…

- Festivalul racilor si al fructelor de mare ajunge in premiera si pe malul Borcei. Sute de kilograme de delicatese marine vor fi pregatite pe platoul din fata Primariie orasului, in perioada 14-18 noiembrie.

- Astfel, piata masinilor noi a atins cel mai bun nivel din ultimii zece ani, in crestere cu 35% fata de aceeasi perioada a anului trecut. "Piata masinilor second-hand din import a scazut cu 8% fata de anul trecut, dar a ramas puternica, volumele fiind de aproximativ 3,5 ori mai mari fata de…

- Primarul Nicolae Robu s-a intalnit pentru a doua oara in aceasta saptamana, marți, cu sindicaliștii de la filarmonica. Edilul-șef susține ca le-a ințeles durerile, dar și ca ei trebuie sa ințeleaga ca nu pot ține greva la nesfarșit. „In final, ei s-au angajat, a fost din proprie inițiativa…