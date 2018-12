Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul Dancila se va reuni, vineri, in ședința la Palatul Victoria, de la ora 18.30. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca in aceasta ședința o sa fie adoptata ordonanța de urgența care prevede marile fiscale, printre care se numara și „taxa pe lacomie”, scrie Mediafax.Ordonanța ar fi…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca ordonanta de urgenta cu privire la masurile fiscale anuntate de ministrul Finantelor va fi data probabil vineri, intr-o sedinta de Guvern. „Se pare ca maine vor adopta. A mai fost nevoie, din cate am inteles de cateva reglaje in ceea ce priveste formularile,…

- In cadrul unei ședințe programata pentru joi a Consiliului Economic și Social (CES) se va discuta, in vederea unui aviz, de Proiectul de Ordonanța de urgența a Guvernului privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice și a unor masuri fiscal-bugetare , modificarea și completarea unor…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, partener de coalitie al PSD, spune ca nu a fost informat despre intenția Guvernului de a da o Ordonanța de urgența pentru modificarile aduse Codurilor penale. Anuntul lui Tariceanu vine la o zi dupa votul in unanimitate dat de social-democrati, in Comitetul…

- Ecaterina Andronescu a fost validata in sedinta conducerii PSD pentru functia de ministru al Educatiei, iar secretarul de stat in MAE, George Ciamba, pentru portofoliul delegat la ministerul Afacerilor Europene. Anuntul a fost facut, marti, imediat dupa sedinta, de Gabriela Firea, vicepresedinte al…

- Guvernul a rezolvat prin Ordonanta cerinta UDMR privind predarea limbii romane in scolile minoritatilor. Ministrul Educatiei, Valentin Popa si-a pierdut mandatul din acest motiv si a explicat motivul demisiei sale, precizand ca solicitarea UDMR privind predarea Limbii romane la clasele cu predarea in…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca trebuie adoptata legea insolvenței, fiind și chestiuni penale care pot fi identificate, subiectul fiind discutat cu premierul Viorica Dancila și cu președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu."Am avut o discuție cu domnul Tariceanu și doamna Dancila…