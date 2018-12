Taxa pe lăcomie. Agenție de pariuri, decizie categorică Operatorul 888 Holdings, care deține licențe in țara noastra pentru 888casino.ro, 888poker.ro, 888sport.ro și 888.ro va parasi Romania de la 1 ianuarie 2019, informeaza Gnttips.ro. Un prim pas a facut deja, iar 888 Holdings a anulat un eveniment major programat in prima parte a anului 2019, un turneu de poker live, la care erau așteptați peste 1.000 de jucatori din 30 de țari. Gestul companiei, primul pas spre distrugerea industriei jocurilor de noroc 888 Holdings ia aceasta decizie deoarece “taxa pe lacomie” ii vizeaza și pe operatorii jocurilor de noroc, carora li s-a impus… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Guvernul a modificat Ordonanța de Urgența privind introducerea unor noi taxe. Conform variantei care a ieșit din ședința de Guvern de vineri, taxa pe lacomie a fost micșorata, iar in ceea ce privește fondurile de pensii, banii nu mai pot ...

- Masurile propuse de proiectul de OUG privind taxarea activelor sectorului bancar in functie de amplitudinea deviatiei mediei trimestriale a indicelui ROBOR fata de pragul de referinta (1,5%), va genera o serie de efecte puternic negative in economie, au afirmat, intr-un comunicat analistii financiar-bancari.

