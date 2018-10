Taxă pe concediul medical plătită de sute de mii de români O mare categorie de persoane, din care fac parte circa 400.000 de avocati, practicieni in insolventa, executori, notari, experti contabili, evaluatori, consultanti, medici, farmacisti, arhitecti, instructori auto sau sportivi, ziaristi freelanceri ar trebui sa plateasca, pe langa contributia de 10% pentru Sanatate, inca 1%, contributie destinata asigurarii pentru concedii si indemnizatii. „In conformitate cu dispozitiile OUG 158/2005, persoanele care nu sunt angajate (deci inclusiv persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente) pot opta sa beneficieze de dreptul la concediile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

