Taxa pe care românii o vor plăti în supermarket. Nu e păcăleală, se aplică de duminică Toți cetațenii vor fi obligați sa plateasca o taxa de garanție pentru produsele cu ambalaj reutilizabil: "Incepand cu 31 martie 2019, valoarea garanției banești (...) in cazul ambalajelor primare reutilizabile utilizate pentru produse destinate consumului populației este de 0,5 lei/ambalaj", potrivit ordonanței care a modificat astfel Legea nr. 249/2015. In urma acestei ordonanțe, toți operatorii economici vor fi obligați sa afișeze pe ambalajul produselor, daca sunt reutilizabile sau nu. Cetațenii care vor duce inapoi ambalajele impreuna cu bonul fiscal, vor primi banii inapoi. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- BREXIT 2019. Incepand cu 12 aprilie, intreaga legislatie primara si secundara a UE va inceta sa se aplice Regatului Unit. Nu va mai exista o perioada de tranzitie, dupa cum se prevede in Acordul de retragere. O astfel de situatie va cauza grave perturbari pentru cetateni si intreprinderi. In acest…

- Danut Bica, deputat PNL: Bugetul de stat trebuie urgent corectat in Parlament si reasezat pe baze reale. Deputatul PNL de Arges Danut Bica considera ca Presedintele Romaniei a luat decizia corecta trimitand bugetul pentru reexaminare Parlamentului: „Presedintele Romaniei a luat miercuri, 6 martie, o…

- Comisia Europeana va adopta o noua metoda pentru calcularea sanctiunilor financiare pe care le poate pretinde unui stat membru al UE trimis in fata Curtii de Justitie a UE (CJUE) pentru incalcarea normelor comunitare, informeaza miercuri agentia EFE, potrivit agerpres.ro.Citește și: ULTIMA…

- In aceasta perioada, Directia Generala de Politie Locala Sector 6 desfașoara o ampla actiune de informare a asociatiilor de proprietari si a agentilor economici in vederea prevenirii producerii de accidente prin necuratarea stratului de gheata si prin desprinderea turturilor de pe acoperisurile imobilelor.…

- Guvernul pregateste noi taxe. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) aflata in subordinea Executivului pregateste o ordonanta de urgenta prin care magazinele care nu respecta legea ar putea fi sanctionate cu amenzi de pana la 5% din cifra de afaceri. Daca ar fi adoptat proiectul…

- ANPC a lansat, luni, in dezbatere publica, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede inasprirea sanctiunilor pentru incalcarea drepturilor consumatorilor, care pot ajunge pana la 4% din cifra de afaceri a companiilor. "Principalele beneficii pentru consumatori care reies din prevederile…

- In aceste zile, Directia Generala de Politie Locala Sector 6 desfașoara o ampla actiune de informare a asociatiilor de proprietari si a agentilor economici in vederea prevenirii producerii de accidente prin necuratarea stratului de gheata si prin desprinderea turturilor de pe acoperisurile imobilelor.…

- Legea privind ajustarea nivelului alocatiilor pentru copiii nerezidenti ai lucratorilor din acest stat membru in functie de costul mediu al vietii din tara de rezidenta a copilului a intrat in vigoare pe 1 ianuarie in Austria. "Comisia Europeana ia nota de adoptarea legii care introduce indexarea…