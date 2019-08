Stiri pe aceeasi tema

- Suprataxarea bauturilor racoritoare cu un continut ridicat de zaharuri in sfera produselor supuse accizelor nearmonizate va aduce 320 de milioane de lei bugetului de stat, doar in ultimele patru luni din an, avand in vedere ca suprataxa va fi introdusa de la 1 septembrie.

- Inițiativa guvernului de a taxa bauturile racoritoare cu conținut de zahar și indulcitori este determinata de motive majore care țin de sanatatea publica și a cetațenilor, a aratat vicepreședintele OFSD Maramureș, Crina Chilat. Scopul accizei nu este de a obține fonduri suplimentare la buget, ci de…

- Inundatiile fac ravagii si in alte zone ale lumii, nu doar in Romania. In provincia Kyushu, din Japonia, de exemplu, in ultimele zile s-au inregistrat precipitatii de peste 1.000 de litri pe metrul patrat, iar inundatiile au facut prapad, potrivit observator.tv. Punctul maxim al precipitatiilor…

- Vesti bune pentru fermierii care au utilizat motorina in agricultura. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Maramures a demarat plata aferenta ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, pentru cantitatile de motorina utilizate in perioada 01.01…

- O bucata de sticla aflata pe culoarul podului pietonal care face legatura intre Monumentul Unirii și Catedrala Reintregirii din Alba Iulia a crapat miercuri, cel mai probabil dupa ce a fost lovita cu un obiect dur. Secțiunea care a crapat este situata in zona spațiilor in care sunt expuse piese arheologice…

- Cei doi sunt cercetati in prezent de politistii Sectiei 2 Rurala Ciurea pentru infractiunea de furt calificat. „In urma cercetarilor efectuate, s-a constatat ca, in noaptea de 17 spre 18 martie, acestia ar fi patruns in curtea unui barbat din comuna Ciurea si ar fi sustras mai multe bunuri, adica un…

- Meteorologii au emis, miercuri, o informare de averse, descarcari electrice si intensificari ale vantului, valabila pana joi, la ora 22.00. Sunt vizate, in principal, judetele din vestul, nord-vestul si centrul tarii, dar si zonele de munte.

- Sticla, un ambalaj 100% reciclabil, ajunge, mai nou, pe strazile din Romania. La gunoi, nu la reciclare! Centrele de colectare refuza sa mai adune sticle și borcane de la populație, pentru ca nu mai primesc bonificatii. Noile reguli promovate de autoritati au creat, practic, un blocaj.