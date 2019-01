Taxa pe activele bancare. O comparație ntre Romnia și Polonia ​Taxa pe active a fost introdusa în Polonia în februarie 2016. Este o taxa anuala, care se platește lunar. Procentul taxei este 0,44%, însa taxa se aplica asupra unei baze mult restrânse de active (comparativ cu intențiile din România).



Astfel, în cazul taxarii bancilor din Polonia sunt exceptate de la taxa:

-Fondurile proprii (cf reglementarilor EU)

-Activele bancare achiziționate de la Banca Centrala

-Titlurile de stat



În plus, taxele nu se aplica activelor mai mici de 4 miliarde de zloți.

