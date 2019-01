Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a facut cateva modificari in Ordonanța prin care se introduce vestita taxa pe lacomie. Aceasta a fost redenumita, dar au mai aparut cateva schimbari. Printe altele, s-a umblat la cotele de taxare, acestea fiind micșorate.

- Guvernul propune ca, de la 1 ianuarie 2019, sa se aplice institutiilor financiar-bancare o taxa denumita ”taxa pe lacomie’, in cazul in care ratele ROBOR la 3 si 6 luni depasesc o anumita valoare, impactul acestei masuri putand ajunge la trei miliarde de lei, a anuntat marti, la Palatul Victoria, ministrul…

- Majoritatea analistilor financiari anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, comparativ cu valoarea actuala. Pentru orizontul de sase luni, valoarea medie a anticipatiilor este de 4,7087lei pentru un euro iar pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului anticipat este de 4,7526…

- Circa 4.5 milioane de romani (43% dintre deponenți) au in depozitele bancare mai puțin de 100 de lei, iar aproape 80% dintre deponenți au sub 5.000 de lei in cont, se arata in Raportul de Stabilitate publicat luni de Banca Centrala. "La nivelul depozitelor bancare persista o serie de inegalitați, acestea…

- Astfel, BNR arata ca noua banci (printre care si una de stat) vor avea nevoie de infuzii serioase de capital. Cele noua cumuleaza 40% din activele bancare totale. In cazul in care si Prima Casa ar intra sub incidenta acestei legi necesarul de capital suplimentar ar fi de 4-500 de milioane de euro. …

- „Impactul asupra pietei imobiliare in urma deciziei BNR nu are o cauzalitate negativa si nu impune o schimbare majora a acesteia. Determinarea acestei concluzii are o baza foarte simpla: acum gradul mediu de indatorare este de 45% din venitul net la creditele ipotecare, iar de la 1 ianuarie…