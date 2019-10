Taxa Oxigen din Bucuresti nu se aplica masinilor Euro 3 DACA SUNT PE GPL! Diesel-ul plateste

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a noua ediție a Galei "Folk You! Florian Pittis", care are ca invitați cele mai bune voci din folk și cele mai bune trupe rock, dar și multe alte nume sonore ale muzicii romanești, printre care Cristi Minculescu, Vița de Vie și Mircea Baniciu, va avea loc in București, pe 1 și 2 noiembrie,…

- Fostul primar general al Capitalei Adriean Videanu se pregateste sa construiasca un mini-cartier de zgarie nori cu pana la 35 de etaje in plin Bucuresti, la intersectia Caii 13 Septembrie cu Aleea Progresului.

- Presedintele USR Bucuresti, Roxana Wring, s-a pronuntat marti pentru desemnarea unui singur candidat la Primaria Capitalei din partea Opozitiei, dar si pentru organizarea unor alegeri de tip 'primaries', in vederea stabilirii acestuia. "Dupa cum ati vazut, Nicusor Dan s-a inscris in aceasta…

- Ridicarea mașinilor parcate ilegal in București a inceput cu circ. Politia Locala si angajatii Primariei Capitalei nu au fost bine primiti de soferii din Capitala, care le-au reprosat ca blocheaza strazile de pe care ridica autoturismele. Pana la finalul zilei, au fost date mai multe amenzi decat s-au…

- Primaria Capitalei a declansat, de astazi, operatiunea de ridicare a masinilor parcate neregulamentar pe strazile orasului, iar programul de lucru al celor sase autospeciale achizitionate de edili pentru acest serviciu va fi unul non-stop. Conform deciziei Consiliului Municipal sunt vizate „vehiculele…

- Primaria Capitalei a anunțat, marți, ca Municipalitatea va ridica 24 de ore din 24 mașinile parcate neregulamentar. Ridicarea va incepe de luni, 26 august, iar depozitarea se va face in doua locații. Și aici, programul va fi non-stop, iar mașinile pot fi recuperate la orice ora, anunța MEDIAFAX.„Subliniem…

- 10 lei/zi sau 1.900 ron/an, atat vor plati drept taxa șoferii care vor sa circule in Capitala, dar mașinile lor nu sunt inmatriculate pe București sau Ilfov. Proiectul de hotarare pentru introducerea vinietei pentru Bucuresti si Ilfov, de la 1 ianuarie 2020, a fost pus in dezbatere publica de Primaria…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Un consilier PNL ridicol si frustrat a lansat azi acuzatia ca fug de raspundere, chiar in aceasta perioada, cand in Bucuresti sunt aprobate mai multe adunari publice. Daca ar fi venit mai des pe la Primarie sau ar fi citit legea, ar fi aflat ca daca un primar isi deleaga…