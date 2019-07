Stiri pe aceeasi tema

- "Tara arde si Vasilica Viorica Dancila se viseaza presedinte, in timp ce se profileaza un dezastru bugetar, se profileaza o criza de o gravitate extrema in ceea ce priveste functionarea autoritatilor locale, in timp ce romanii nu mai pot sa utilizeze cardurile de sanatate de 22 de zile consecutiv,…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, susține ca sesizarea Curții de Apel Cluj și Parchetului de catre ANI in cazul averii sale este un element dintr-un cumul de elemente abuzive care țin de harțuirea sa, in perspectiva alegerilor locale din anul 2020, conform Mediafax.Catalin Cherecheș…

- Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare a facut primele declaratii referitoare la raportul Agentiei Nationale de Integritate (ANI), din care reiese ca exista o diferenta nejustificata de 2,7 milioane de lei intre averea dobandita si veniturile realizate de primarul municipiului Baia Mare.

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat, luni, ca a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 2,7 milioane de lei intre averea dobandita si veniturile realizate de catre primarul din Baia Mare, Catalin Chereches. ANI a precizat ca a fost sesizata Comisia de cercetare a…

- Primaria municipiului Alba Iulia, prin serviciul Administrarea activitaților domeniului public, in spiritul transparenței decizionale, informeaza publicul interesat cu privire la elaborarea unui proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru activitațile specifice serviciului de salubrizare,…

- Sistemul RO-Alert s-a dovedit a fi înca o data inutil, marți 28 mai a.c., când populația din Baia Mare a fost avertizata cu zeci de minute întârziere despre furtuna puternica, asemanatoare cu o microtornada, relateaza

- Potrivit acestuia, au fost afectate cinci linii de alimentare cu energie electrica, iar 3.133 de consumatori nu mai sunt conectati la retea. Sunt afectati partial locuitorii din zonele Ferneziu, Izvoare, Valea Rosie, dar si localitatile Lapusel, Berinta si Bozanta Mare. Pentru remedierea defectiunilor…

- Vesti bune pentru baimareni. Din cele 12 orase europene inscrise in competitia pentru titlul de „Capitala Europeana a Tineretului 2022”, Baia Mare a ramas in competitie. Dupa prima runda, cinci orase merg mai departe printre care se numara si Baia Mare. Municipalitatea a depus documentatia pentru cea…