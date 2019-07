Taxa de poluare pentru centrale, lovitură grea pentru milioane de români. Ce spune ANRE "Ca urmare a declarațiilor facute de domnul director general Viorel Alicuș in cadrul lucrarilor Comisiei pentru Industrii și Servicii a Camerei Deputaților, facem urmatoarele precizari: In ANRE, deciziile cu privire la cadrul de reglementare stabilit prin Programul multianual de emitere a reglementarilor sunt de competența Comitetului de reglementare, cu respectarea prevederilor privind transparența decizionala. Administrator RADET: Centralele de apartament sunt toxice, provoaca anual peste 250.000 de morti premature In conformitate cu legea de organizare și funcționare,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana ExxonMobil se pregateste sa faca un pas inapoi si sa renunte la planurile de a exploata, in regim offshore, gazele din Marea Neagra, potrivit deputatului Virgil Popescu. "Informatiile pe care le-am obtinut din piata energiei arata ca, in cursul unei sedinte care a avut loc,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat duminica, la Antena3, calendarul exact al majorarii pensiilor și a explicat ca Executivul anticipa faptul ca Legea pensiilor va fi contestata la CCR. In plus, ministrul spune ca in bugetul pentru 2019 exista banii prevazuți pentru pensiile majorate.Se…

- Codul Muncii a fost modificat de deputati. Guvernul va trebui sa stabileasca anual, in primele 15 zile ale lunii ianuarie, ce zile libere suplimentare vor primi bugetarii in fiecare an, conform unui proiect de act normativ adoptat azi de Camera Deputaților. Practic, modificarea la Codul muncii face…

- Legea pensiilor. Camera Deputatilor va dezbate si vota miercuri proiectul legii pensiilor. Acesta se afla pe ordinea de zi a plenului, dupa ce, marti, Comisiile pentru munca si juridica ale Camerei Deputatilor au adoptat raportul acestui proiect.

- Taxa pe centralele de apartament revine in actualitate. Companii precum ELCEN spun ca așa cum CET-urile platesc aceasta taxa pe poluare și centralele de apartament care folosec gaze ar trebui sa achite un cuantum de bani. Ai centrala termica de apartament? Vesti proaste, se introduce "taxa…

- Mii de romani ar putea ajunge sa iși plateasca integral spitalizarea. ANAF a anunțat ca persoanele fara venituri trebuie sa depuna Declarația Unica și sa plateasca o contribuție de 1.248 de lei pentru a beneficia de asigurare publica de sanatate.

- Ministerul de Externe a reactionat la scrisoarea deschisa semnata de George Maior, fost sef al SRI si ambasador in SUA, in care acesta critica raportul Comisiei SRI, legat de modul in care Serviciul a folosit ANI, sustinand ca diplomatii ar trebui sa se abtina de la astfel de atitudini. "Ministerul…