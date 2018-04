Stiri pe aceeasi tema

- Cu totii stim ca, in momentul in care dorim sa traversam cu masina podul peste Dunare de pe Autostrada „Soarelui”, trebuie sa achitam taxa de pod Fetesti – Cernavoda. Daca pretul taxei si cuantumul amenzii pentru neplata sunt cunoscute de majoritatea soferilor, exista cateva intrebari la care nu multi…

- I. Cat costa taxa de pod Fetesti – Cernavoda? Taxa de pod Fetesti – Cernavoda difera in functie de tipul autovehiculului pe care il conduci si de numarul de treceri, dupa cum urmeaza: 1. Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune sau cu masa totala maxima autorizata mai…

- Unitatea 2 s-a deconectat automat joi dimineata de la Sistemul Energetic National ca urmare a declansarii sistemului de protectie al intrerupatorului generatorului turbinei, aferent sistemului electric de proces din partea clasica, nu cea nucleara a centralei, a precizat compania intr-un comunicat.…

- Premierul Viorica Dancila a cerut Corpului de control sa efectueze o investigatie la Centrala Nucleara de la Cernavoda, ca urmare a avariilor produse in ultimele zile la acest obiectiv, au precizat joi pentru AGERPRES surse guvernamentale. Joi dimineata, Unitatea 2 a Centralei Nucleare…

- Puterea Reactorului 2 a fost redusa cu 55% UPDATE..Producatorul de energie Nuclearelectrica, care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat duminica seara ca puterea Unitatii 2 a centralei va fi redusa la 55% (aproximativ 300 MW), dupa ce in urma cu cateva ore societatea a informat ca a oprit…

- Meterorologii au emis, luni dimineata, avertizari cod galben de polei pentru Bucuresti si sapte judete din sudul tarii, transmite News.ro . Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 13.00 in judetele Ialomita, Giurgiu, Teleorman si Calarasi. Pana la ora 11.00, sunt sub avertizare cod galben de polei…

- Un apel la 112 a anuntat cu putin timp in urma un incendiu izbucnit intr un apartament de pe strada Panait Cernadin, din Cernavoda.O femeie a fost evacuata din apartament.Din fericire, nu exista victime. Sursa video: ISU Dobrogea ...

- Dupa mai multe zile in care aeronavele Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nu s-au putut ridica de la sol din cauza viscolului și a ninsorii, joi, 1 martie a.c., au putut fi efectuate primele misiuni aero-medicale de transport ale unor persoane care aveau…

- UPDATE 15:40 Centrul Infotrafic al Poliției Române informeaza ca circulația rutiera pe autostrada A2 București – Constanța s-a reluat, astfel: -pe tronsonul București - Lehliu-Gara – liber pentru toate categoriile de autovehicule; -pe tronsonul Lehliu-Gara – Fetești…

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat, joi, ca 14 elicoptere sunt pregatite de interventie pentru transportarea persoanelor care necesita urgent ingrijiri medicale, in zonele afectate de viscol si ninsori, mentionand ca zilele anterioare aeronavele nu s-au putut ridica de la sol din cauza vremii.…

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui (A2), pe sectorul Cernavoda - Constanta, se va desfasura controlat pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, se arata intr-un comunicat de presa al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), transmis…

- Trei oameni au fost raniti in urma unui accident produs intre doua masini, un microbuz de persoane si un autocamion. Accidentul a avut loc in judetul Neamt. Din cauza viscolului peternic, soferul unei masini care venea dinspre Piatra Neamt a pierdut controlul volanului si a acrosat un autocamion…

- Circulatia rutiera pe anumite segmente de pe cinci drumuri nationale din Dobrogea, A2 si A4 este in continuare inchisa, joi dimineata, dar pe segmentul Fetesti - Cernavoda se circula in coloane controlate, informeaza Directia regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta. Potrivit sursei…

- Școli inchise: comuna Vintileasca - Școala și gradinița Bahnele, Școala și gradinița Neculele; Sihlea - Bogza, Voetin, Caiata. DN 2N Bogza - Dumbraveni și DN 23B Cioraști - Maicanești inchise, pe drumurile naționale din județ se intervine cu 37 utilaje de la Secția de Drumuri Naționale.…

- Utilitati Publice Gospodaria Comunala SRL Cernavoda a incheiat un contract de "furnizare si montare sere profesionale tip gotic". Valoarea contractului este de 905.090 lei, fara TVA.Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei achizitiilor, potrivit licitatiapublica.ro : se doreste furnizarea…

- Intr-un singur an, bugetul orasului Tismana a fost prejudiciat cu peste 600 de mii de lei. Bani s-au dus pe Apa Sambetei si pentru ca primarul Marian Slivilescu a dispus plati pentru lucrari care nu s-au realizat. In plus, mare part...

- America si Anglia denunta un grav atac al hackerilor rusi, direct controlati de armata, in dauna Ucrainei si de aici in lumea intreaga. Casa Alba avertizeaza guvernul lui Vladimir Putin ca Rusia - va plati consecintele - acestui atac informatic orchestrat de militarii sai.

- PayPoint Romania a semnat un parteneriat cu BRD Finance, pentru plata ratelor prin intermediul acestei retele. Serviciul se adreseaza clientilor BRD Finance care iși pot plati ratele prin intermediul celor peste 11.700 puncte de plata PayPoint din intreaga tara. Astfel, clientul BRD Finance se duce…

- Airbus a confirmat vineri ca procurorii germani au finalizat investigatia de frauda si mita in legatura cu vanzarea avioanelor produse de grupul aeronautic european, si a acceptat sa plateasca o...

- Secretarul de stat in Ministerul Energiei Robert Tudorache a afirmat, joi, la Constanta, ca estimeaza anul 2020 ca fiind un termen realist pentru inceperea de catre investitorul chinez a lucrarilor de construire a reactoarelor 3 si 4 de la Centrala Nuclear Electrica (CNE) Cernavoda. Tudorache a precizat…

- Scapat de insolventa de vreo doi ani, producatorul de energie hidro isi ia toate masurile de siguranta necesare astfel incat conducerea sa sa nu poata fi trasa la raspundere in cazul in care incheie contracte paguboase companiei, asa cum s-a intamplat in trecut. Hidroelectrica va incheia un contract…

- Pe 4 februarie se implinesc 51 de ani de la prima lopata de pamant intoarsa vreodata in Romania pentru o autostrada. Chiar daca interesul național nu a vizat autostrazile inainte de 1989, in ultimii 27 de ani, infrastructura rutiera de mare viteza a fost prezenta peste tot in spațiul public, mai puțin…

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului, informeaza Guvernul, intr-un comunicat transmis…

- Telekom Romania a anuntat, recent, incetarea contractelor cu Posta Romana, incepand cu 1 februarie 2018, pentru plata facturilor aferente contractelor de servicii fixe si mobile, „ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale de catre Posta Romana”, potrivit Mediafax. „Clientii Telekom Romania…

- Toate scolile partenere si-au ales o zona din orasele lor despre care au cules informatii istorice si legende in biblioteci, arhive si de la cetatenii seniori ai orasului. Elevii scolilor partenere vor interpreta artistic aceste informatii iar profesorii vor scrie o brosura continand activitatile si…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) trage un semnal de alarma! Prin aceasta inițiativa, ANPC vrea sa le aduca la cunoștința romanilor o schimbare legislativa importanta. Comisarul-șef regional Brașov, Sorin Claudiu Susanu, da informații referitoare la noua Lege nr.…

- CNE Cernavoda va reduce, duminica, incepand cu ora 7:30, cu 27% (circa 200 MWh) puterea Unitatii 2 in vederea asigurarii conditiilor de lucru pentru remedierea unui defect incipient la unul dintre sistemele de proces ale partii clasice a unitatii, informeaza Nuclearelectrica, printr-un comunicat…

- Sute de oradeni au luat cu asalt Piramida, pentru a-si achita impozitele si taxele la inceput de an. Cum pentru majoritatea aceasta este singura interactiune directa cu cladirea Primariei intr-un an, multi au aflat de aparatele de emis numere de ordine direct la ghiseu. Frustrarea lor este…

- Grupul francez Lactalis va plati despagubiri familiilor afectate de de contaminarea cu salmonella, urmand sa retraga 12 milioane de cutii cu lapte praf pentru bebelusi, fiind afectata exporturile in 83 de tari, potrivit directorului general al grupului, Emmanuel Besnier, citat de publicatia Journal…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat, joi, termenul pana la care fermirii vor mai putea sa depuna cererile pentru ajutorul de motorina aferen ultimelor 23 luni din anul trecut.

- Groupama Asigurari si Orange Romania au lansat o optiunea prin care clientii isi pot plati politele de asigurare prin intermediul aplicatiei Orange Money, serviciul de transferuri de bani si plati cu telefonul. Clientii Groupama Asigurari isi pot plati de acum politele de asigurare prin Orange…