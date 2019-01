Taxă de intrare în oraş de la 1 ianuarie 2019. Nouă măsură este prinsă în buget Turistii vor plati o taxa pentru a intra in Venetia, este una dintre noile masuri luate de statul italian odata cu adoptarea bugetului pentru 2019. In prezent, vizitatorii platesc o taxa de oras de 1,5 euro, pentru fiecare noapte petrecuta la un hotel sau apartament inchiriat. Noua masura autorizeaza orasul sa o inlocuiasca pe aceasta cu o taxa de intrare - oricine viziteaza orasul pentru o zi sau cateva ore va trebui, de asemenea, sa plateasca. Este estimat ca, datorita noului sistem, vor fi stransi aproximativ 50 de milioane de euro anual, cu 20 de milioane de euro mai mult decat in prezent.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

