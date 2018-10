“Taxa de corupție” – salarii de 2000 de lei și profit în străinătate Romanii condamnați la sararii de 2000 de lei pe luna in timp ce profitul este trimis in strainatate. Slabiciunera capitalului local, lipsa investițiilor, tensiunile pe piața muncii, emigrație și polarizarea sociala/economica sunt binele știute probleme ale economiei. Astfel majoritatea angajaților din Romania au doua “pedepse”: 2000 lei/luna și 40 % taxe. Practic 2000 de lei pe luna este “taxa de corupție” platita de fiecare muncitor și 40 % sunt taxe pe salariile mici prin care statul extrage majoritatea acestor bani. Facem un calcul pentru cei 2000 de lei munciți de catreun angajat in fiacre… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

