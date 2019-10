“Taxa de centru”, modificată din nou. Ce maşini ar putea fi interzise în Capitală “Taxa de centru&", modificata din nou. Ce masini ar putea fi interzise in Capitala Proiectul municipalitatii privind circulația mașinilor poluante in Bucuresti ar putea fi modificat din nou. Oficialii spun ca vor tine cont si de propunerile venite din partea mai multor organizatii de mediu pentru varianta finala. Activiştii au cerut printre altele ca maşinile euro 3 să fie şi ele interzise în centru, iar cele diesel, care poluează mai mult, să fie taxate diferit. Vinieta care trebuia plătită de cei cu maşini înmatriculate în… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

