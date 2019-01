Taxă de 400 de euro pentru cetăţenii care pleacă la muncă în străinătate Chiar daca si alte tari, inclusiv SUA, au o taxa pentru cei care renunta la cetatenie, ponderea populatiei Bosniei-Hertegovinei care renunta la cetatenia acestui stat din Balcani este mult mai mare. Incepand din 2000 si pana in prezent, peste 82.000 de persoane au renuntat la cetatenia bosniaca.



Guvernul de la Sarajevo primeste pana la 800 de marka (462 de dolari) de la aceia care renunta la cetatenie. In conditiile in care a incheiat doar trei acorduri bilaterale cu alte state pentru dubla cetatenie, Bosnia-Hertegovina obtine intre 1,2 si 1,5 milioane marka pe an de pe urma acestei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca si alte tari, inclusiv SUA, au o taxa pentru cei care renunta la cetatenie, ponderea populatiei Bosniei-Hertegovinei care renunta la cetatenia acestui stat din Balcani este mult mai mare. Incepand din 2000 si pana in prezent, peste 82.000 de persoane au renuntat la cetatenia bosniaca. Guvernul…

- Guvernul a aprobat vineri, prin Ordonanta de Urgenta, infiintarea unui Fond de 310 milioane lei pentru dezvoltarea a 31 de statiuni balneare, a precizat vineri, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, relateaza Agerpres."Prima masura este infiintarea unui Fond pentru dezvoltarea a 31 de statiuni…

- Marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat un proiect de OUG care cuprinde un set de masuri controversate. Potrivit uneia dintre masuri, participantii la fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II se vor putea retrage inainte de termen pe baza de cerere, incepand de anul…

- "In acest moment, o plafonare a pretului gazelor nu se justifica, intrucat in piata nu exista monopol si avem si o sursa externa, de import", au aratat sursele citate. Potrivit acestora, masura nu ar avea niciun impact pentru consumatorii casnici in aceasta iarna, intrucat companiile care…

- Masurile fiscal-bugetare anuntate duminica de liderul PSD, Liviu Dragnea, si prezentate marti de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, nu vor face decat sa creasca povara traiului de zi cu zi al romanilor.

- Actiunile Erste Bank, care genereaza 8,4% din venituri de pe urma subsidiarei Banca Comerciala Romana, au cazut cu pana la 10%, cel mai mare declin inregistrat de o actiune din indicele STOXX 600, dupa care au recuperat o parte din pierderi. Similar, actiunile Raiffeisen Bank International, care…

- Eugen Teodorovici nu a sesizat prezenta nedorita din spatele lui si si-a continuat declaratiile de presa, in care a prezentat ordonanta de infiintare a fondurilor suverane de dezvoltare si investitii. Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, Ordonanta de urgenta pentru infiintarea Fondului Suveran…

- Senatorul PNL Florin Cițu a afirmat, sambata pe Facebook, ca Guvernul PSD-ALDE a ascuns faptul ca a platit datoria externa, respectiv imprumuturi la BEI și BERD, cu fonduri europene. Liberalul ii cere ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, sa raspunda public cu privire la acest subiect, scrie…