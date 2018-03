Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va prezenta miercurea viitoare o propunere pentru aplicarea unui impozit pe incasarile marilor companii digitale, pentru ca acestea sa plateasca o cota corecta de taxe in Uniunea Europeana.

- In plus, are in vedere o a doua directiva pentru a dezvolta definitia de "sediu permanent" al companiilor, astfel incat sa se ia in considerare "crearea de valoare" si nu doar prezenta fizica, asa cum se intampla in prezent, pentru a se stabili unde opereaza efectiv si, astfel, unde trebuie sa contribuie…

- Intr-un comunciat menit sa infirme speculatiile din presa privind sanatatea sa, actorul indian Irrfan Khana transmis ca a fost diagnosticat cu o tumora neuroendocrina. Boala afecteaza sistemul hormonal si studii arata ca apare la 35 din 100.000 de oameni. "Afland ca am fost diagnosticat…

- Actrita Angel Giuffria a intampinat o situatie mai putin obisnuita la Conferinta SXSW din Austin, Texas, dupa ce a incercat sa incarce baterie bratului sau bionic la una din prizele amplasate in incinta, transmite Gandul . Mai multi utilizatori de telefoane nu au renuntat la prize, chiar daca au vazut…

- Protectia Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 280.000 de lei in primele doua luni din 2018 in Economie / Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Teleorman a efectuat 217 acțiuni de control și a verificat produse alimentare și nealimentare in valoare totala de 670.276 lei, in primele…

- Cei mai multi pensionari teleormaneni sunt trecuti de 75 de ani in Social / 32.485 de teleormaneni incaseaza pensie la limita de varsta, dintre care 14.212 barbati si 18.273 femei, potrivit raportului Casei Judetene de Penstii Teleorman pentru luna martie a anului 2018. Totodata, la nivelul…

- „Startup Europe Week” [#SEW18], proiect derulat la inițiativa Comisiei Europene, dedicat antreprenorilor la inceput de drum, dar nu numai, și derulat la nivel internațional, a ajuns și in județul Covasna, printr-un eveniment derulat, vineri, la Sfantu Gheorghe. Proiectul „Startup Europe Week (SEW)”…

- Sinucidere brutala: Un jandarm din Alexandria s-a impuscat in cap, chiar inainte de a intra in serviciu in Eveniment / Un subofiter din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi a fost gasit mort in noaptea de joi spre vineri, putin inainte de miezul noptii, chiar inainte de a intra in serviciu.…

- Razboiul dintre Donald Trump si oficialii europeni, pe tema taxelor vamale simetrice, nu pare a fi ajuns la final, iar deciziile ambelor parti risca sa fie incalcari ale reglementarilor internationale. Ultima veste priveste chiar motocicletele Harley-Davidson si whisky-ul american, care ar…

- Comisia Europeana (CE) a propus tarife vamale de 25% la importurile de otel, aluminiu, produse agricole, imbracaminte, incaltaminte si anumite bunuri industriale din SUA, in replica la anuntul presedintelui Donald Trump privind impunerea unei taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul…

- 127 de social-democrati teleormaneni vor participa la Congresul PSD din 10 martie in Politic / Organizatia din Teleorman a social-democratilor va avea 127 de delegați la Congresul extraordinar de sambata, 10 martie, acestia fiind desemnati in cadrul Conferinței Extraordinare a PSD Teleorman.…

- Evan Spiegel, miliardarul care a creat Snapchat, are cele mai mari sanse sa fie „incoronat” cel mai bine platit director executiv al SUA in 2017, dupa ce veniturile sale totale au fost de 638 mil. dolari anul trecut, potrivit Financial Times. Cand parintele aplicatiei Snapchat, Snap,…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%. Proiectul de document are obiectivul cresterii gradului de impozitare…

- Situatia traficului in Teleorman, la ora 8.00 in Eveniment / Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca marti, 27 februarie, la ora 08:00, circulatia este oprita pe 3 drumuri nationale din judetul Teleorman: DN 65E Roșiorii de Vede –Furculești; DN 51 Alexandria-Izvoarele;…

- Un copil febril, salvat din nameti de senilata ISU-SMURD in Eveniment / Pompierii militari cu autosenilata au intervenit in sprijinjul unui echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta, care nu putea ajunge in localitatea Orbeasca de Sus, pentru a prelua un copil de 7 luni, cu stare febrila, de peste…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o dezvaluire facuta de agenția Reuters referitoare la un proiect al Comisiei Europene privitor la impozitarea marilor companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%, arata un proiect de document obtinut de agentia Reuters.

- O ambulanța care transporta o femeie gravida la spital, blocata in zapada in Eveniment / Viscolul, ninsoarea abundenta și vantul puternic au avut urmari si in judetul Teleorman unde, in cursul noptii de 25 spre 26 februarie, intre localitațile Botoroaga și Moșteni, un autobuz in care se aflau patru…

- Sub presiunea publica, in urma recentului masacru din Florida, un numar din ce in ce mai mare de companii americane au anuntat ca-si vor inceta parteneriatele cu puternica National Rifle Association (NRA). O distantare si de fabricantii de arme care deja se afla intr-o situatie financiara dificila.…

- Razboiul digital nu mai e un concept ce tine de imaginatia unor scriitori de fictiune. E real si prezent in viata fiecarui om care are cel putin un cont de e-mail. S-ar putea ca identitatea dumnevoastra sa fi fost deja copiata de un "robot" (sau "bot" - un mic soft de computer programat sa…

- Judetul Teleorman are peste 55.000 de salariati; mai mult de jumatate lucreaza in domeniul serviciilor in Economie / Judetul Teleorman avea 381.051 de locuitori la 1 iulie 2017, potrivit datelor furnizate de Directia Judeteana de Statistica, iar in luna noiembrie a anului 2017, erau inregistrati…

- Politistii au confiscat o arma cu aer comprimat, detinuta ilegal de un videlean in Eveniment / Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au organizat si executat marti, 20 februarie, o actiune pe linia respectarii prevederilor art. 342 din Codul Penal, privind regimul armelor…

- Facebook, Twitter si Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protectia consumatorilor.

- Comisia Europeana a deplans miercuri faptul ca anumite retele de socializare nu si-au aliniat inca suficient de bine conditiile lor de utilizare la exigentele Uniunii Europene in domeniul respectarii vietii private a utilizatorilor acestor platforme online, informeaza AFP. Facebook, Twitter si Google+…

- Taxele speciale pentru activitatile prestate de Serviciul Public Comunitar Județean de Evidența a Persoanelor Vrancea (SPCJEP) vor ramane și in 2018 la nivelul anului trecut. Proiectul de hotarare privind aprobarea acestor taxe va fi dezbatut și supus aprobarii in ședința ordinara a Consiliului Județean…

- Platforma lui Ciolos s-a lansat si la Cluj. Cine face parte din echipa Platforma Romania 100 condusa de fostul premier Dacian Ciolos are incepand cu luna februarie un nucleu si la Cluj. Platforma România 100 anunța înființarea comunitații locale RO100 Cluj-Napoca, deschisa tuturor…

- Doua din trei firme mici nu au crescut veniturile brute ale salariatilor, ci le dau acestora compensari pentru acoperirea contributiilor sociale, si tot atatea nu au purtat negocierile cerute cu angajatii, a declarat luni Florin Jianu, presedintele Consiliului National al IMM (CNIPMMR).

- Actiunile companiei PayPal au scazut cu 12% dupa ce fosta companie-mama, eBay a anuntat ca va colabora cu un nou partener pentru procesarea platilor primare, potrivit Reuters. Ebay a anuntat ca pentru procesarea platilor pe plan global va colabora cu compania olandeza Adyen. Clientii…

- Cei 27 de membri ai UE 'au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii', a anuntat pe Twitter presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, 'pana…

- Uniunea Europeana a convenit luni sa ofere Marii Britanii o perioada de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, în cursul careia va fi mentinut status quo-ul apartenentei la UE, dar în care Marea Britanie nu va avea drept de vot, au anuntat surse oficiale, relateaza AFP si Reuters. Cei 27 de…

- Consiliul Local Zimnicea a aprobat costul mediu de intretinere pentru beneficiarii Centrului Social de Recuperare Persoane Varstnice in Social / Intruniti in sedinta de lucru, alesii locali zimniceni au adoptat joi, 18 ianuarie, Proiectul de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere…

- Gigantul american Amazon va deschide luni primul magazin al viitorului, Amazon Go, care vine fara cozi și fara personal. Acesta se afla in Seattle, orașul de baștina al Amazon, unde grupul are peste 40.000 de angajați. Conceptul Amazon Go era deja in test inca de la sfarșitul anului 2016. Cum funcționeaza…

- Comisia Europeana a format un grup de experti pentru combaterea știrilor false si a dezinformarii. Din stuctura fac parte 39 de specialisti din domeniul IT, mass-media, mediul academic, reprezentanti ai retelelor de socializare Facebook si Twitter, dar si ai gigantul Google.

- „Urinarea pe aceasta reclama iti poate schimba viata”, promite Ikea intr-o campanie inedita de marketing, valabila pentru reclamele in print. Poate fi prima data in istoria advertising-ului cand o companie abordeaza o astfel de campanie, potrivit Bloomberg. Campania presupune teste de sarcina…

- Coreea de Sud vrea sa interzica monedele digitale, iar vestea a facut ca Bitcoin și Ripple sa scada puternic pe bursele unde sunt tranzacționate, scrie Reuters . Coreea de Sud este una dintre țarile cu cea mai mare cerere de criptomonede din lume, alaturi de China și Japonia. Numai ca Ministerul Justiției…

- Batrana de 91de ani, scoasa de pompieri din fantana in care cazuse in Eveniment / Pompierii videleni au salvat o batrana, in varsta de 91 de ani, care cazuse intr-o fantana, in localitatea Merenii de Sus, potrivit purtatorului de cuvant al ISU “A.D. Ghica”, mr. Gelu Dragomir. Se pare…

- Pe 1 ianuarie, Bulgaria a devenit primul stat european care preia președinția UE in timp ce se afla sub o monitorizare speciala pentru justiție și statul de drept (MCV). Guvernul vrea, mai mult ca niciodata, sa arate ca ia in serios lupta anticorupție și se zbate pentru adoptarea unei legi controversate,…

- Cele mai mari companii producatoare de cipuri si software, inclusiv Intel si Microsoft, se confrunta cu vulnerabilitati care fac ca un numar enorm de computere si smartphone-uri sa fie vulnerabile la hacking si reduceri ale performantei, scrie Bloomberg.

- Vietnamul a decis sa utilizeze 10.000 de membri ai divizei cibernetice din cadrul fortelor militare pentru a lupta impotriva a ceea ce guvernul considera ca fiind o amenintare in crestere din partea „perspectivelor eronate” promovate pe internet, potrivit Bloomberg. Force 47 a lucrat intens…

- Google, parte a grupului Alphabet, a transferat in 2016 suma de 15,9 miliarde de euro (19,2 miliarde dolari) intr-o firma paravan inregistrata in Insulele Bermude, pentru a economisi in anul respectiv taxe de cel putin 3,7 miliarde de dolari, potrivit declaratiilor oficiale depuse de

- Cele mai mari companii americane de tehnologie au avut un an record din punct de vedere financiar, dar la capitolul imagine a fost un an dezastruos, fiindca niciodata nu au fost atat de multe stiri negative despre ele. Subiectele au fost de o diversitate uluitoare, de la modul in care sunt tratate femeile…

- Într-un interviu acordat lui Jack Dorsey, Twitter CEO, Edward Snowden a vorbit despre marea problema pe care o rerezinta controlul datelor personale al utilizatorilor diferitelor platforme. Snowden a precizat ca datele pe care multe companii le colecteaza despre utilizatorii…

- Pe santatracker.google.com, utilizatorii vizioneaza, joaca, exploreaza taramuri inzapezite. Ei il pot cauta pe Mos Craciun pe aeroportul de la Polul Nord, afla care sunt traditiile de sarbatori in diverse parti ale globului, pot avea acces in laboratorul de programe unde realizeaza personaje importante…

- Incepe, oficial, vacanta de iarna. Elevii se intorc la scoala pe 15 ianuarie in Eveniment / Vineri, 22 decembrie, elevii din invatamantul preuniversitar intra, oficial, in vacanta de iarna. Atmosfera de sarbatoare a cuprins insa majoritatea unitatilor de invatamant, astfel ca prescolarii si elevii…