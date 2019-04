Stiri pe aceeasi tema

- Un control al Curții de Conturi a scos la iveala un prejudiciu in valoare de 13.000 de lei la S.C. Parcul Industrial Cugir S.A., societate la care Consiliul Județean Alba este unic acționar. In perioada 12 noiembrie 2018 – 14 decembrie 2018, Curtea de Conturi a efectuat un control al modului de administrare…

- Curtea de Conturi i-a solicitat Autoritații Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) sa verifice achizițiile de uraniu din import facute de SN Nuclearelectrica SA (simbol pe Bursa de Valori București: SNN) in anii 2016 și 2017, arata „Raportul public pe anul 2017” al Curții, potrivit mediafax.Mai…

- Curtea de Conturi arata, in raportul pe anul 2017, ca peste 1.000 de baraje din Romania, dintre care cateva zeci de importanta exceptionala, nu erau autorizate sa functioneze in conditii de siguranta, ceea ce duce la riscul producerii unor catastrofe.

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) a prejudiciat bugetul de stat, in perioada 2009-2014, cu peste 52 de milioane de lei, suma alocata proiectului ineficient "e-Romania 2", respectiv cu 14,58 de milioane de lei, in perioada 2009-2011, alocati proiectului "Supercomputing",…

- Vicepresedintele AEP, Marian Muhulet, a declarat, marți, ca a fost suspendat controlul privind modul in care PSD a cheltuit bani pe care i-a primit din subvențiile acordate partidelor politice in 2017 ca urmare a unei adrese a Curții de Conturi pentru exercitarea controlului din august 2019.„Raportul…

- In data de 22.02.2019, in urma unei acțiuni, politistii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Deva, in colaborare cu cei ai Serviciului de Investigații Criminale, au depistat in municipiul Deva un barbat in varsta de 47 de ani, din comuna Vețel, pe numele caruia autoritațile…

- 54 de morti din cauza gripei. Inca șase persoane au decedat marti. Inca șase persoane au murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 54, a informat, marti, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Este vorba despre o femeie de 34 de ani din județul Prahova, confirmata…

- Curtea de Conturi va efectua la Parchetul General, DNA și DIICOT acțiuni de control privind modul de utilizare a unor fonduri pentru organizarea unor flagrante și operațiuni sub acoperire, printre altele, potrivit Antena 3. Acțiunile fac parte din programul de activitați pe anul 2019 aprobat de plenul…